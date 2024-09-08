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تجارة عمان توزع مساعدات غذائية على الأسر الأكثر حاجة بالتعاون مع تكية أم علي

8 سبتمبر 2024
تجارة عمان توزع مساعدات غذائية على الأسر الأكثر حاجة بالتعاون مع تكية أم علي

وطنا اليوم:وقعت غرفة تجارة عمان، بمقرها، مذكرة تفاهم مع تكية أم علي لدعم برامج وانشطة تكية أم علي المتضمنة مساعدة الأسر الأكثر إحتياجاً، انطلاقًا من مبدأ المسؤولية المجتمعية الذي تنتهجه الغرفة، وتجسيداً للشراكة الاستراتيجية الممتدة بين غرفة تجارة عمان وتكية أم علي.
ووقع مذكرة التفاهم عن الغرفة رئيسها خليل الحاج توفيق وعن تكية أم علي مديرها العام سامر بلقر بحضور، النائب الثاني لرئيس الغرفة بهجت حمدان ونائب امين صندوق الغرفة علاء الدين ديرانية.
وحسب بيان لغرفة تجارة عمان اليوم الأحد، تنص مذكرة التفاهم على دعم برامج وأنشطة تكية ام علي من خلال توزيع طرود غذائية لعدد 1428 أسرة محتاجة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، وذلك بهدف تخفيف أعباء الحياة المعيشية على هذه الأسر.
كما ستتضمن أنشطة الحملة مشاركة عدد من أعضاء غرفة تجارة عمان بفعاليات تطوعية من خلال المساهمة في تعبئة وتوزيع الطرود الغذائية التي سيتم إيصالها للأسر المستفيدة من هذه الحملة.
وقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق “إن دعمنا لبرنامج الطرود الغذائية لتكية أم علي يعكس التزامنا بالمساهمة الفعالة في تحسين ظروف الحياة للأسر المحتاجة.
واضاف أن تقديم هذه الدفعة من المساعدات ما هي الّا بداية لمراحل أخرى تُخطط الغرفة لتنفيذها بالتعاون مع تكية ام علي، كواجب وطني تجاه أبناء الوطن الأكثر فقراً والأكثر حاجة، ويعكس روح التعاون والتكافل التي نسعى لتعزيزها في المجتمع، ومدى التزامنا ورغبتنا في دعم والمشاركة في النشاطات الإنسانية والخيرية المختلفة وعقد شراكات مع مؤسسات تتمحور أهداف عملها حول مساعدة ودعم أبناء المجتمعات المحلية.
واوضح الحاج توفيق أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم ما هي إلى خطوة جديدة لشراكة مستمرة تهدف إلى تنفيذ عدة نماذج لمبادرات نوعية تستهدف التنمية المحلية المستدامة.
ومن جهته، شكر مدير عام تكية أم علي سامر بلقر غرفة تجارة عمان على دعمهم لتكية أم علي قائلاً” نثمن عالياً دعم والتزام غرفة تجارة عمان تجاه الأسر المكفولة خلال الأعوام السابقة وخلال هذه الحملة والتي ستساهم في تأمين قوت الأسر الأشد فقراً والأكثر حاجة في المملكة، ونشكر الغرفة على هذه الشراكة المثمرة عبر سنوات والتي تسهم بدورها في تحقيق أهدافنا في مكافحة الجوع وتوفير الدعم الغذائي للأسر الأكثر حاجة في المملكة.
وأضاف اننا نؤمن بأن هذه الشراكة ستكون نموذجاً يحتذى به في مجال العمل الخيري مؤكداً على أن تكية أم علي تولي اهتماماً خاصاً لتعزيز آفاق التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص وذلك لإيمانها بضرورة إشراك كافة الجهات في دعم أهداف تكية أم علي وبرامج الدعم الغذائي المستدام فيها.”
وتقوم تكية أم علي حالياً بتوفير الدعم الغذائي المستدام لـِ 20,000 أسرة محتاجة ومعتمدة تقع تحت خط الفقر الغذائي في 12 محافظة في المملكة، من خلال الطرود الغذائية الشهرية والتي تحتوي على 20 مادة غذائية تفي بمتطلبات الأسرة التغذوية شهرياً وعلى مدار العام.


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