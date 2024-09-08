الاحتلال يكشف عن اسم منفذ عملية جسر اللنبي

وطنا اليوم:بعد كم من الصور والشائعات المغلوطة حول هوية منفذ الهجوم على معبر الملك حسين (جسر اللنبي) الحدودي بين الضفة الغربية والأردن، أعلن الجيش الاحتلال الإسرائيلي أن منفذ الهجوم الذي أودى بـ 3 قتلى اسرائليين – أردني الجنسية ويدعى ماهر الجازي.

كما أضاف أنه يتحدر من منطقة أذرح شرق البتراء جنوب الأردن، ويبلغ من العمر 39 عاماً، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية، ناشرة صورة عن جواز سفره.

كما أشار إلى أن الشاحنة التي كان يقودها المهاجم قبل أن يترجل منها ويبدأ بإطلاق الرصاص نحو القوات الإسرائيلية، لم تكن مفخخة.

أتى هذا الهجوم فيما تعيش الضفة توترات غير مسبوقة منذ سنوات إثر الاقتحامات والاعتقالات الإسرائيلية التي نفذت خلال الأسبوع الماضي.

فمنذ السابع من أكتوبر وتفجر الحرب في قطاع غزة، تعيش الضفة على فوهة بركان يغلي، مع تزايد الاعتداءات الإسرائيلية، إذ قتلت القوات الإسرائيلية أو مستوطنون إسرائيليون أكثر من 660 فلسطينيا على الأقل، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.