التهتموني تبحث والسفير البحريني التعاون في مجال النقل

وطنا اليوم:بحثت وزير النقل المهندسة وسام التهتموني اليوم الأحد، خلال لقائها في مبنى الوزارة سفير مملكة البحرين لدى الأردن الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة التعاون في مجال النقل بين الأردن والبحرين.

وأكدت التهتموني خلال اللقاء الذي حضره رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، عمق العلاقات الثنائية التي تجمع الأردن والبحرين في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الروابط الثنائية تمتد لعقود من التعاون المثمر بفضل التوجيهات الحكيمة لقيادتي البلدين.

وقالت الوزيرة التهتموني إن الأردن يسعى لتعزيز هذا التعاون، لا سيما في قطاع النقل الذي يعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين.

من جانبه، أكد السفير البحريني أن العلاقات الأخوية في مختلف المجالات بين الأردن والبحرين تاريخية وراسخة، معربا عن اعتزاز بلاده بالتعاون المشترك الذي يعكس الروابط القوية وتطويرها وبما يخدم مصالح البلدين، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

كما بحثت الوزيرة مع السفير البحريني مشروع اتفاقية تعاون في مجال النقل والملاحة والبحرية بين البلدين تمهيدا لاستكمال الإجراءات وتوقيعها بصيغتها النهائية.

وناقشا آخر المستجدات المتعلقة بمشروع مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية وفقا للاتفاقات الدولية لمستويات التدريب والتأهيل للعاملين بين البلدين وتبادل الخبرات والمعلومات.

وركز اللقاء على التعاون في مجال النقل الجوي بين هيئة تنظيم الطيران المدني، وشؤون هيئة الطيران المدني البحرينية عبر مذكرة تهدف إلى تطوير قنوات مشتركة في مجال الطيران المدني.

واعربت التهتموني في نهاية اللقاء عن استعداد إدارة الأرصاد الجوية لتقديم دورات تدريبية في جميع مجالات الأرصاد سواء في الرصد الجوي أو التنبؤ أو الأقمار الصناعية.