بعد عملية اللنبي.. نتنياهو يصرح: هذا يوم عصيب

وطنا اليوم:قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تعليقا على عملية إطلاق النار في معبر اللنبي: “هذا يوم صعب ونحن محاطون بأيديولوجية قاتلة يقودها محور الشر الإيراني ومحاطون بمجرمين يريدون قتلنا جميعا”.

وشدد نتنياهو على التزامه “بتحقيق أهداف الحرب والقضاء على حماس وإعادة جميع المختطفين وضمان أن غزة لا تعود تشكل تهديدا”.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية، الأحد، إغلاق المعابر البرية مع الأردن، بعد مقتل 3 إسرائيليين بعملية إطلاق النار.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قتل منفذ عملية إطلاق النار في معبر اللنبي على الحدود مع الأردن.

وأشار إلى أن منفذ العملية جاء من الأردن على متن شاحنة وأطلق النار على القوات التي تحرس معبر اللنبي.