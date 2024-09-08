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الاحتلال يقرر إغلاق جميع المعابر الحدودية مع الأردن

8 سبتمبر 2024
الاحتلال يقرر إغلاق جميع المعابر الحدودية مع الأردن

وطنا اليوم:نقل عن وكالة «رويترز»، بأن السلطات الإسرائيلية أعلنت إغلاق المعابر البرية مع الأردن جراء عملية إطلاق النار عند معبر الكرامة.
كما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض طوقا أمنيا على مدينة أريحا عقب عملية إطلاق النار في معبر الكرامة الحدودي بين فلسطين والأردن.
وافادت مصادر إعلامية بأن 500 فلسطيني على الأقل عالقون في قاعة المسافرين عند النقطة الفلسطينية من معبر الكرامة، اذ لم يتمكن عدد من المسافرين من الدخول إلى النقطة الحدودية من الجانب الفلسطيني، بعد أن منع الاحتلال الفلسطينيين من مغادرة المعبر، إلى جانب اغلاق المعبر بالاتجاهين.
وقامت قوات الاحتلال كذلك بنشر الحواجز الأمنية في شارع 90 ومحيط مدينة اريحا المحاذية لجسر الكرامة.
جاء ذلك بعد أن قتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار بالقرب من معبر جسر الملك حسين (اللنبي) من الجانب الاسرائيلي على الحدود بين الأردن والأراضي المحتلة.
وزعمت القناة السابعة العبرية، أن التحقيقيات الأولية تشير إلى أن منفذ العملية هو سائق شحن أردني وصل باتجاه منطقة التفريغ المشتركة، وقام بوضع سلاح داخل الشاحنة، وعندما وصل أمام العمال الإسرائيليين أخرج السلاح وبدأ بإطلاق النار.
ولم يصدر عن الاحتلال اي توضيح عن كيفية وصول السائق الأردني إلى هذه النقطة وتنفيذه لهذه العملية.


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