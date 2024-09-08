بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الاحتلال يحتجز سائقين أردنيين وعمال عرب بعد حادثة المعبر

8 سبتمبر 2024
الاحتلال يحتجز سائقين أردنيين وعمال عرب بعد حادثة المعبر

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن سلطات الاحتلال الاسرائيلي، بدأت بتنفيذ إجراءات أمنية مشددة على جانبي المعبر بعد عملية إطلاق النار التي وقعت صباح اليوم الأحد، قرب معبر الكرامة.
ونقلت وسائبل إعلام عن مصادر مطلعة في جيش الاحتلال، أن هذه الإجراءات شملت احتجاز العمال والسائقين الذين كانوا يتواجدون في الموقع، حيث أثيرت الشكوك حول علاقتهم بالمنفذ.
وأكدت اتخاذ إجراءات عقابية بحق سائقي الشحن الأردنيين المتواجدين في الموقع، وذكرت المصادر أن السائقين أُجبروا على خلع ملابسهم والاستلقاء على الأرض في إطار عمليات تفتيش وتنكيل تحت ذريعة الإجراءات الأمنية.
وفي هذا السياق، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن التحقيقات لا تزال جارية، وأنه تم احتجاز جميع المتواجدين في المعبر للاستجواب والتأكد من عدم وجود شركاء آخرين للمنفذ في العملية.
وكان الإسعاف الإسرائيلي أفاد بمقتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق النار في (معبر اللنبي – الكرامة في الجانب الفلسطيني) قرب الحدود مع الأردن، فيما أعلن جيش الاحتلال عن “مقتل” منفذ العملية.
وزعمت القناة السابعة العبرية، أن التحقيقيات الأولية تشير إلى أن منفذ العملية هو سائق شحن أردني وصل باتجاه منطقة التفريغ المشتركة، وقام بوضع سلاح داخل الشاحنة، وعندما وصل أمام العمال الإسرائيليين أخرج السلاح وبدأ بإطلاق النار.
ولم يصدر عن الاحتلال اي توضيح عن كيفية وصول السائق الأردني إلى هذه النقطة وتنفيذه لهذه العملية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:48

خبر سار جداً ملفت للانظار

20:58

مصادر أمنية : انفجار الضفة الغربية أصبح وشيكًا

20:50

قرارات هامّة لمجلس الوزراء

20:44

وفاة ‭16‬ شخصا في سقوط حافلة من منحدر جبلي باليمن

20:16

إحالة أمين عام وزارة السِّياحة عماد حجازين على التَّقاعد

20:01

فوز تبون بفترة رئاسية ثانية في الجزائر بحصوله على 94.65% من الأصوات

19:53

رئيس الوزراء يشيد بالإنجاز الذي حقّقه الأردن برفع التصنيف الائتماني للمملكة

19:49

الداخلية تنشر نتائج التحقيقات الأولية بحادثة إطلاق النار بالجانب الآخر من جسر الملك حسين

19:45

الملك يفتتح المؤتمر القضائي ومبنى نادي القضاة النظاميين

19:40

Orange Jordan Enables its Community Programs Participants to Boost their Experience at SOFEX 2024

19:39

أورنج الأردن تتيح الفرصة للمشاركين في برامجها المجتمعية لتعزيز خبراتهم عبر المشاركة في “سوفكس 2024”

19:36

الأمن العام : بدء نشر القوة الأمنية في المحافظات لتأمين الانتخابات

وفيات
وفيات الأحد 8-9-2024وفاة الشريف حسين بن ناصر بن جميل آل عونوفيات الجمعة 6-9-2024والدة العين جمال الصرايرة في ذمة اللهوفيات الخميس 5-9-2024