بســــــم الله الرحمن الرحيم

وَبَشِّـــــــــــــــرِ الصَّابِرِينَ الَّذِيـــــــــنَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَــــــةٌ قَالُوا إِنَّـــــــــــا لِلَّهِ وَإِنَّــــــــــــا إِلَيْهِ رَاجِعـــــــــــــُونَ

صدق الله العظيــــــــم

وطنا اليوم:بقلوب راضية بقضاء الله تعالى وقدره، ينعى أشراف آل عون في المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها وفاة الشريف حسين بن ناصر بن جميل آل عون.

والد كل من الأشراف جميل، عون، هاشم وعبد الله، وزوج الفاضلة جيمان سميح عماري وشقيق كل من الأشراف جميل وناصر والشريفات “زين الشرف” زوجة السيد عمر محمد علي شوتر، نور، راجحة، نوفة وزينب.

والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الأحد 5 ربيع الأول 1446 هجرية الموافق 8 أيلول 2024 وسيشيع جثمانه الطاهر يوم غد الاثنين الموافق 9/9/2024 بعد صلاة الظهر من مسجد الحرس الملكي الخاص إلى الأضرحة الملكية، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه.

تقبل التعازي للرجال في منزل الشريف جميل بن ناصر/الدوار الرابع من الساعة 4 عصراً ولغاية الساعة 9 مساءً ابتداءً من يوم الاثنين ولمدة ثلاثة أيام.

وللنساء في منزل الشريفة “زين الشرف” بنت ناصر/عبدون الجنوبي من الساعة 4 عصراً ولغاية الساعة 9 مساءً ابتداءً من يوم الاثنين ولمدة ثلاثة أيام.

إنا لله وإنّا إليه راجعون.