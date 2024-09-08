ارتفاع مديونية الأفراد لدى البنوك إلى 13.3 مليار دينار في نهاية عام 2023

وطنا اليوم:شهدت ربحية البنوك العاملة في الأردن تحسناً ملحوظاً في عام 2023، فقد بلغ صافي أرباح البنوك بعد الضريبة حوالي 659.4 مليون دينار، مقارنةً بـ598.6 مليون دينار في عام 2022، مما يعكس زيادة قدرها 60.8 مليون دينار، وبنسبة 10.2%. كما ارتفع معدل العائد على الموجودات في عام 2023 ليصل إلى 1.1%، مقارنةً بـ1% لكل من عامي 2021 و2022.

وبحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي الأردني اليوم الأحد، فإن الجهاز المصرفي الأردني يتمتع بسيولة آمنة.

حيث تشير النسب الخاصة بالسيولة في نهاية عام 2023 إلى أن وضع السيولة لدى الجهاز المصرفي يعتبر جيداً.

كما أظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي الأردني ارتفاع مديونية الأفراد لدى البنوك من 13 مليار دينار في نهاية عام 2022 إلى 13.3 مليار دينار في نهاية عام 2023، بنسبة نمو بلغت 2.3% مقارنة بـ 10% في عام 2022.

وقال التقرير إن نسبة الديون غير العاملة في محفظة قروض الأفراد ارتفعت إلى 4.9% في نهاية عام 2023‏ بعد أن كانت 4.9% في نهاية عام 2020 و 4.1% في نهاية عام 2021، ثم إلى 3.8% في نهاية عام 2022.

ورغم هذا الارتفاع، فإن النسبة ما زالت أقل من النسبة العامة للديون غير العاملة إلى إجمالي تسهيلات البنوك والتي بلغت 5.1% في نهاية عام 2023.

وبحسب بيانات المركزي الأردني فإن ذلك يشير إلى أن نسبة التعثر في محفظة قروض الأفراد تعتبر منخفضة نسبيًا، مما ينعكس إيجابًا على مستوى الاستقرار المالي في المملكة.