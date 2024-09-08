الأمن العام: إغلاق جسر الملك حسين

وطنا اليوم:أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عن إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة السفر إثر إغلاقه من الجانب الآخر لإشعار آخر.

مهيباً بمستخدمي الجسر التقيّد ومتابعة وسائل الإعلام حول أيّ تغيّر في حركة السفر والتي سيعلن عنها أولا بأول.

وفي السياق ذاته، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية على حاجزها العسكري عند المدخل الشرقي لمدينة أريحا قرب الحدود الأردنية الفلسطينية.

وأفادت مصادر أمنية لـ”وفا”، بأن قوات الاحتلال احتجزت عمالا وسائقين في المعبر دون معرفة هوياتهم حتى اللحظة.

وشهدت المنطقة ازدحاما كبيرا في المنطقة المحيطة للجسر

وقُتل 3 إسرائيليين صباح الأحد، بعملية إطلاق نار نفذها سائق شاحنة أردني على معبر الملك حسين “الكرامة” بين الأردن وفلسطين.

وذكرت القناة 14 العبرية، أن شخصا أطلق النار على المعبر الذي يطلق عليه الاحتلال اسم “جسر اللنبي”، قبل أن يتم تحييده.

وقال الإعلام الإسرائيلي إن “المنفذ استخدم مسدسا صغيرا نجح في تهريبه بالشاحنة”، مضيفة أن “العملية جرت بعد تفتيش الشاحنه والانتقال إلى مكان تفريغ الشاحنات”.

وبحسب صحيفة “معاريف” فإن “القتلى عناصر أمن يتبعون سلطة المعابر”.