وسائل إعلام إسرائيلية: منفذ العملية في جسر اللنبي هو أردني الجنسية

وطنا اليوم:أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤول أمني، أنّ منفذ عملية إطلاق النار عند جسر اللنبي سائق شاحنة أردني،

وأفاد مصدر أمني أردني بإغلاق جسر الملك حسين “معبر الكرامة” بالتسمية الفلسطينية في كلا الاتجاهين حتى إشعار آخر.

و”جسر الملك الحسين” بالتسمية الأردنية أو “جسر ألنبي” بالتسمية الإسرائيلية، ويقصد بالتسميات على اختلافها المنفذ الوحيد لفلسطينيي للضفة الغربية نحو الخارج وعبر الأردن.

ويقع المنفذ على الحدود الشرقية لفلسطين، ويبعد نحو 5 كيلومترات عن مدينة أريحا شرقي وسط الضفة الغربية، ونحو 60 كيلومترا عن العاصمة الأردنية (عمان).