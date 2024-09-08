بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الاحتلال يعلن مقتل 3 إسرائيليين في إطلاق النار قرب معبر اللنبي

منذ 45 ثانية
الاحتلال يعلن مقتل 3 إسرائيليين في إطلاق النار قرب معبر اللنبي

وطنا اليوم:قالت الشرطة الإسرائيلية ومسؤولون بالقطاع الطبي إن ثلاثة أشخاص إسرائيليين قُتلوا في هجوم بالرصاص قرب معبر اللنبي (جسر الملك حسين) بين الأردن والضفة الغربية.
وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان “هناك عدد من الضحايا في مكان الواقعة وتم تحييد مطلق الرصاص”.
وقال جهاز نجمة داود الحمراء “وجدنا ثلاثة رجال فاقدين للوعي، بلا نبض ولا تنفس، ومصابين بطلقات نارية”، مشيرا إلى انه قام بالتعاون مع فريق طبي عسكري “بمحاولات إنعاش، ولكن للأسف، اضطررنا إلى إعلان وفاتهم” في الموقع.
وأفاد مسؤول أمني إسرائيلي أن منفذ العملية سائق شاحنة أردني.
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه قتل منفذ عملية إطلاق النار، قائلا إنه جاء من الأردن على متن شاحنة وأطلق النار على القوات التي تحرس معبر اللنبي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:57

القائمة الحزبية لحزب إرادة تمضي يوما حافلا بين قواعدها في الطفيلة ومعان .. فيديوهات وصور

10:26

عمان الأهلية توقع اتفاقية تعاون مع فندق فورسيزون عمان لتدريب طلبة كلية إدارة الضيافة والسياحة

10:24

جامعة فيلادلفيا تستحدث تخصص في هندسة الأنظمة الذكية

10:20

شركة أردنية تقيم مصنعاً للأدوية بقيمة 3 مليون دينار في مدينة الموقر الصناعية

10:10

اتهام أممي لإسرائيل بتنفيذ حملة تجويع ضد الفلسطينيين في عزة

09:59

أكثر من 100 ألف متظاهر في فرنسا ضد رئيس الوزراء الجديد ميشال بارنييه

09:56

المعايطة: منصة خاصة للتعرف على نتائج الفرز أولا بأول

09:50

إماراتي يروي تفاصيل إنقاذه لفتاة من الغرق في نهر التايمز

09:46

المضامين الاقتصادية للأحزاب

09:41

يديعوت : الجيش يتهم نتنياهو بالمراوغة وعدم منع التصعيد بالضفة

09:25

بين الاهتمام والروتين.. كيف غطى الإعلام الإسرائيلي قتل الأمريكية عائشة نور؟

09:17

نقابة أصحاب معاصر الزيتون تقرر المحافظة على ثبات الأجور

وفيات
وفيات الجمعة 6-9-2024والدة العين جمال الصرايرة في ذمة اللهوفيات الخميس 5-9-2024وفيات الأربعاء 4-9-2024وفيات الأحد 1-9-2024