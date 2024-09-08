الاحتلال يعلن مقتل 3 إسرائيليين في إطلاق النار قرب معبر اللنبي

وطنا اليوم:قالت الشرطة الإسرائيلية ومسؤولون بالقطاع الطبي إن ثلاثة أشخاص إسرائيليين قُتلوا في هجوم بالرصاص قرب معبر اللنبي (جسر الملك حسين) بين الأردن والضفة الغربية.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان “هناك عدد من الضحايا في مكان الواقعة وتم تحييد مطلق الرصاص”.

وقال جهاز نجمة داود الحمراء “وجدنا ثلاثة رجال فاقدين للوعي، بلا نبض ولا تنفس، ومصابين بطلقات نارية”، مشيرا إلى انه قام بالتعاون مع فريق طبي عسكري “بمحاولات إنعاش، ولكن للأسف، اضطررنا إلى إعلان وفاتهم” في الموقع.

وأفاد مسؤول أمني إسرائيلي أن منفذ العملية سائق شاحنة أردني.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه قتل منفذ عملية إطلاق النار، قائلا إنه جاء من الأردن على متن شاحنة وأطلق النار على القوات التي تحرس معبر اللنبي.