عمان الأهلية توقع اتفاقية تعاون مع فندق فورسيزون عمان لتدريب طلبة كلية إدارة الضيافة والسياحة

وطنا اليوم:وقعت جامعة عمان الأهلية، ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان، اتفاقية تعاون مع فندق فورسيزون عمان، ممثلاً بالمدير العام السيد نيكولاس جونثر سولومن ، بهدف تدريب طلبة كلية إدارة الضيافة والسياحة.

وحضر حفل توقيع الاتفاقية السيد سيمون سيريا مدير الطعام والشراب، والسيد زياد هلسة مدير الموارد البشرية، ومن الجامعة الدكتورة سوزي حاتوغ، عميد كلية إدارة الضيافة والسياحة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكات مع القطاع السياحي الخاص لبناء مهارات الطلبة وصقل شخصياتهم في مجال فنون الطهي وإدارة الضيافة، وتوفير فرص تدريبية متقدمة لهم في بيئة عمل حقيقية.

وأكد الأستاذ الدكتور ساري حمدان على أهمية هذه الاتفاقية التي تعكس التزام الجامعة بتوفير تعليم نوعي يتماشى مع احتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن التعاون مع فندق عالمي مثل فور سيزون يفتح آفاقاً واسعة أمام الطلبة للاستفادة من الخبرات العالمية والارتقاء بمستوى مهاراتهم مما يسهم في زيادة فرص التوظيف للخريجين.

من جانبه، أعرب السيد نيكولاس سولومن عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية وتقديره لجامعة عمان الأهلية، مؤكداً حرص فندق فور سيزون على دعم ميادرة التعاون مع كلية إدارة الضيافة والسياحة لتدريب طلبتها والإسهام في تطوير قطاع السياحة والضيافة في الأردن.