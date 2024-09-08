جامعة فيلادلفيا تستحدث تخصص في هندسة الأنظمة الذكية

وطنا اليوم:اعلنت جامعة فيلادلفيا عن فتح تخصص جديد في كلية الهندسة والتكنولوجيا ” هندسة الأنظمة الذكية”. ويأتي هذا التخصص كاستجابة لحاجة سوق العمل المتزايدة للمهارات المتقدمة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كذلك يعد حاليا من التخصصات المطلوبة محليا، وإقليميا، ودوليا.

تسعى جامعة فيلادلفيا من خلال فتح هذا التخصص إلى تجهيز الطلبة بالمعرفة والمهارات التي تؤهلهم للتميز في مستقبل سوق العمل في الأردن، حيث يتوقع أن تزداد فرص العمل بعد التخرج في مجالات تتعلق بالتكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي مما يفتح أمام الخريجين آفاقاً واسعة لتحقيق النجاح في هذه المجالات ومنها:

شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الشركات التي تعنى بتحليل البيانات الرقمية والبيانات الضخمة مثل بيانات شبكات التواصل الاجتماعي، البيانات الطبية والصناعية والتجارية وبيانات الأعمال وغيرها.

الشركات التي تصمم وتشغل أنظمة التحكم وأنظمة إنترنت الاشياء.

الجامعات والمدارس.

مزودي خدمة الإنترنت.

الوزارات والمؤسسات الحكومية.

شركات التكنولوجيا الدولية.

تأسيس شركة ناشئة في مجال النظم الذكية، انترنت الاشياء، هندسة البيانات الرقمية، تحليل البيانات الضخمة.