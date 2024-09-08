شركة أردنية تقيم مصنعاً للأدوية بقيمة 3 مليون دينار في مدينة الموقر الصناعية

وطنا اليوم:أعلنت شركة المدن الصناعية الأردنية اليوم عن استثمار جديد في مدينة الموقر الصناعية ضمن قطاع الصناعات الدوائية بقيمة 3 مليون دينار أردني.

وكشفت الشركة في بيان اليوم أن الاستثمار الجديد المستقطب سيتخصص بإنتاج الأدوية البشرية ومنتجات العناية الشخصية وسيوفر قرابة 40 فرصة عمل في مرحلة الإنتاج الأولية للعمالة الأردنية.

ووقع اتفاقية الاستثمار اليوم مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية السيد عمر جويعد وعن شركة جاز للصناعات الدوائية الدكتورة رشا صبحي العيد وعن صندوق الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة السيد جميل عنز.

وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية السيد عمر جويعد إن الاستثمار الصناعي في المدن الصناعية الأردنية هو عماد نهضتها حيث تضم المدن الصناعية الأردنية التي تتبع للشركة استثمارات متميزة شكلت علامة فارقة في الصناعة الأردنية التي أثبتت تنافسيتها في مختلف الأسواق العالمية، مشيراً إلى النهضة الاقتصادية التي تقودها شركة المدن الصناعية من خلال مدنها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة التي تضم اليوم قرابة (915) شركة صناعية عاملة في مختلف القطاعات الإنتاجية والأسواق العالمية. ووفرت قرابة (60) ألف فرصة عمل في حين تجاوزت صادراتها (3) مليار دينار لمختلف دول العالم.

وبين السيد عمر جويعد أن هذا الاستثمار الجديد سينضم إلى الاستثمارات المتميزة في المدن الصناعية الأردنية وتحديداً في مدينة الموقر الصناعية التي تضم لغاية اليوم (96) استثماراً صناعيّاً بحجم استثمار (632) مليون دينار أردني وفرت قرابة (5) آلاف فرصة عمل.

من جانبها، قالت الدكتورة رشا صبحي العيد مدير عام شركة جاز للصناعات الدوائية إن استثمار الشركة في مدينة الموقر الصناعية جاء نتيجة البيئة الاستثمارية التي تتمتع بها المدينة والحوافز والإعفاءات الممنوحة للاستثمارات الصناعية فيها.

وبينت الدكتورة العيد إن شركة جاز هي نتاج شراكة متميزة مع صندوق الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن مشروع الشركة الذي سيقام في مدينة الموقر الصناعية على مساحة 8000 متر مربع من المباني الصناعية الجاهزة سيكون واحد من أكثر الشركات الصناعية تميزاً في منطقة الشرق الأوسط نظراً للمواصفات و نوعية الأدوية التي سيتم إنتاجها من قبل الشركة.وأكدت الدكتورة العيد أن منتجات الشركة تستهدف بالدرجة الأولى التصدير للسوق الخارجي نظراً للطلب على منتجاتها.

وتعد مدينة الموقر الصناعية إحدى المدن الصناعية التي تتبع لشركة المدن الصناعية الأردنية التي أقامتها عام 2011 كامتداد لمدنية الملك عبدالله الثاني الصناعية في سحاب نظراً للطلب العالي على الاستثمار، بالإضافة إلى المدن الصناعية الأردنية الأخرى التي تتبع للشركة في اربد والكرك والسلط ومادبا والطفيلة والعقبة ومدينة الزرقاء الصناعية التي وضع دولة رئيس الوزراء حجر الأساس لمرحلتها الأولى مؤخراً.