المعايطة: منصة خاصة للتعرف على نتائج الفرز أولا بأول

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، إطلاق منصة خاصة شبيه بمنصة إطلاق نتائج الثانوية العامة، يستطيع من خلالها المواطن التعرف على أخر نتائج عمليات الفرز والحصول على عدد الأصوات لأي شخص أو عدد الأحزاب في الدائرة العامة.

وقال، إن نتائج الفرز مع الأرقام سيتم ترحيلها إلى هذه المنصة أولا بأول حتى يستطيع أي مواطن الاطلاع عليها.

وبين المعايطة أنه سيكون هناك نقل مباشر للتجميع النهائي للنتائج في جميع الدوائر المحلية، ويقوم رئيس اللجنة بإعلان النتائج الأولية للقوائم والمرشحين للدوائر المحلية، وكذلك الدوائر العامة.

وأوضح أن إعلان النتائج النهائية قد يحتاج الى (48) ساعة من تاريخ اغلاق صناديق الاقتراع، لكن فعلياً سيتعرف المواطن على النتائج بشكلها الأولي للدوائر الملحية والقوائم بكل سهولة ومبكراً بعد انتهاء عملية الفرز، حيث ستكون الأرقام معلنة للجميع صباح اليوم الثاني من عملية الانتخاب “الأربعاء” لكن المؤتمر الصحفي الرسمي الذي سيتم الإعلان فيه عن النتائج الرسمية قد يتأخر بعض الشيء.

وشدد المعايطة على أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفات الانتخابية، لافتا إلى تحويل عدد كبير من المخالفين إلى الادعاء العام والمحكمة، كما بين أن المحكمة حكمت في قضيتين الأولى بالحبس لمدة 6 أشهر والثانية بالحبس لمدة 3 أشهر مع الغرامة بسبب بيع وشراء الأصوات “الرشوة الانتخابية”، كما أن هنالك قضايا منظورة لدى المحاكم في ذات السياق.

وبين أن التصويت العلني خرق للدستور والقانون فيما يتعلق بسرية الاقتراع، ولن يتم التهاون مع هذه الحالات، وستتم إحالته إلى المدعى العام حيث أن هذه القضايا تستوجب حكما بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر مع الغرامة.

وشدد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق أي شخص يدَّعي الأمية ويقوم بالتصويت بشكل علني في يوم الاقتراع، وفي حال حدوث أي محاولات ضغط على لجنة الاقتراع سيتم إيقاف عملية الاقتراع في مركز الاقتراع، وسيكون المرشح هو الخاسر في تلك الحالة.