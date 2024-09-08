نقابة أصحاب معاصر الزيتون تقرر المحافظة على ثبات الأجور

وطنا اليوم:قررت نقابة أصحاب المعاصر الأردنية المحافظة على ثبات أجور المعاصر دون تغيير.

وقال الناطق الاعلامي لنقابة اصحاب المعاصر محمود العمري، إن هذه الخطوة تأتي رغم ما تعانيه المعاصر من تضخم في النفقات، ودعماً للمزارع و حفاظا على استقرار الأسعار .

ودعا العمري المزارعين بضرورة العناية بأشجار الزيتون في مزارعهم من خلال اتباع الممارسات الزراعية الجيدة ابتداء من الحراثة إلى التسميد و التقليم و الري التكميلي ومكافحة الآفات ( خاصة ذبابة الزيتون)، ومراعاة أفضل مواعيد وطرق القطاف التي من شأنها انتاج كميات أفضل ذات جودة أعلى من زيت الزيتون البكر البلدي.

وبين انه بإمكان المزارعين مراجعة مديريات الإرشاد المنتشرة في كل مديريات الزراعة في المملكة للاستفادة من خبراتهم.

وكانت وزارة الزراعة أعلنت في وقت سابق عن موعد السماح ببدء عمل معاصر الزيتون يوم 15 /10 للموسم القادم.

كما نشرت وزارة الزراعة التقديرات الاولية لانتاج الزيتون وزيت الزيتون في المملكة للموسم القادم 2024/2025 بأن كمية الإنتاج الكلي للثمار هي 175 ألف طن يتوقع تحويل 143 الف طن منها لأغراض العصر وانتاج الزيت يتوقع ان تنتج حوالي 26 ألف طن من زيت الزيتون أما باقي الكمية والبالغ 32 الف طن يتوقع ان يتم استخدامها لأغراض التخليل