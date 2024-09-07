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حزب عزم يفتتح مهرجانه الانتخابي في العقبة بلقطة فريدة من أعماق البحر بحضور أكثر من 7500 داعم

منذ ساعتين
حزب عزم يفتتح مهرجانه الانتخابي في العقبة بلقطة فريدة من أعماق البحر بحضور أكثر من 7500 داعم

وطنا اليوم_عزم معكم براً و جوا و بحرا ، خلال افتتاح أمين عام حزب عزم المهندس زيد نفاع أمس الجمعة مهرجانا انتخابيا ضخما، لمرشحي الحزب، عن القائمة العامة والمحلية ،في مدينة العقبة حيث حضرة اكثر من “٧٥٠٠” شخص من الداعمين والمؤازرين لحزب عزم.

 

زملاءنا غطاسين حزب عزم وبلفتة جميلة تعبر عن مدى الارتباط والتعاضد والوفاء استقبلوا الأمين العام للحزب عبر أعماق البحر بشعار حزب عزم ” شورنا من راسنا ورغيفنا من فاسنا ” لتكون رسالة للشارع الأردني بأن عزم لن يدخر جهدا لتقديم كل الإمكانيات والأفكار والبرامج المتاحة لتحقيق آمال وطموحات الأردنيين فعزم هو العزم والإصرار والقوة بكل زمان ومكان.

 

يستقبلوا الامين العام للحزب بلفتة خاصة .شكر خاص لزملاءنا غواصين حزب عزم و للزميل مفيد الهباهبة.


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