أورنج الأردن تتيح لزبائنها فرصة الفوز بجوائز مميزة مع حملة “اشترك واربح مع 5G”

وطنا اليوم_

أتاحت أورنج الأردن لزبائنها فرصة ربح مجموعة متميزة من الجوائز وذلك بعد إطلاق حملة “اشترك واربح مع 5G” والتي تتضمن عدة سحوبات على جوائز قيمة تشمل سيارةBYD Atto 3 الكهربائية طراز 2024، و3 أجهزة آيفون 14 برو ماكس متصلة بشبكة الجيل الخامس و 3 أجهزة بلاي ستيشن5 ، حيث تم الإعلان عن الفائزين في المرحلة الأولى من الحملة.

وحصل الرابحون الثلاثة محمد عوض محمد العيسى من محافظة المفرق، ومنى أنس محمود صمادي من محافظة عجلون، وأحمد عمر محمد جمعة من العاصمة عمان في السحب الأول على أجهزة آيفون 14 برو، وسيتم السحب الثاني على أجهزة بلاي ستيشن 5 في 30 أيلول 2024.

وتهدف هذه الحملة إلى تشجيع الأفراد على التوجه إلى استخدام تقنيات الجيل الخامس الأحدث من خلال إتاحة الفرصة للمشتركين الحاليين والجدد بعروض Orange 5G للإنترنت المنزلي وخطوط الخلوي المدفوعة لاحقاً والمدفوعة مسبقاً للأفراد منذ إطلاقها في 11 تموز 2023، لربح الجائزة الكبرى المتمثلة في سيارة كهربائية من طراز BYD ATTO 3 GL500 موديل العام 2024 حيث سيتم إجراء السحب في 8 كانون الأول 2024.

وسلطت أورنج الضوء على أهمية هذه الحملة والتي تأتي كتجسيد لجهود الشركة المستمرة في تطوير تجربة المستخدمين بالتماشي مع متطلبات السوق الأردني المتغيرة بصورة مستمرة بالإضافة إلى الاتجاهات العالمية التي تستبق احتياجات الزبائن وتضعها في قلب أولوياتها.

وأوضحت الشركة أنها تعمل بصورة متوازية تطور من خلالها خدماتها وتطلق حلول جديدة في الوقت الذي تحرص فيه على تقديم العروض والحملات التي تشجع الزبائن على استخدام أحدث التقنيات.

ومن الجدير بالذكر أن أورنج الأردن أطلقت خدمة الجيل الخامس لأول مرة للزبائن العام الماضي ما أسهم في تحقيق تحولات وثورة رقمية في مختلف المجالات خصوصاً مع تزايد عدد المشتركين في الخدمة في جميع أنحاء المملكة، بالتزامن مع توسيع نطاق انتشارها لتشمل بالإضافة إلى عمان؛ عجلون وإربد والمفرق والعقبة.

لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo كما يمكنكم الاطلاع على تفاصيل الخدمات والعروض الخاصة ب 5G من خلال الرابط التالي: https://orange.jo/en/5g.

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نبذة عن Orange الأردن

أورنج الأردن هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة Orange المتواجدة في 26 دولة حول العالم، حيث تنطلق في عملياتها انسجاماً مع استراتيجية المجموعة ” قيادة المستقبل”، وتعمل انطلاقاً من مكانتها كمزود رقمي رائد ومسؤول على ترجمة رؤية التحول الرقمي الوطنية. تضع أورنج الأردن خدمة المجتمع ضمن أولوياتها، لذلك تنفذ استراتيجية متكاملة للمسؤولية المجتمعية تتضمن أربعة محاور رئيسية تشمل التعليم الرقمي، والشمول الرقمي، والريادة، والمناخ والبيئة.

يضم فريق أورنج الأردن أكثر من 1600 موظفة وموظف، يعملون على تقديم أفضل تجربة للزبائن من خلال حلول متكاملة تشمل خدمات الاتصال الثابت، والخلوي، والإنترنت، والبيانات وحلول الحياة الذكية لما يقارب 4.1 مليون زبون في الأردن من خلال 301 معرضاً وموقعاً في جميع أنحاء المملكة.

تتسم الحلول الرقمية التي تقدمها أورنج الأردن بالشمولية حيث تخدم بالإضافة إلى الأفراد، الأعمال والشركات عبر مجموعة حلول القطاع المؤسسي والشركات المندرجة ضمن علامتها التجارية (Orange Business).

توظف أورنج الأردن قيمها الرئيسية المتمثلة في الاهتمام، والتركيز ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، واﻟمرونة، واﻟﺘﻌﺎون، واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، والتميز واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، لتسهم في تحقيق رؤية التمكين الرقمي.

للاطلاع على المزيد، يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت: www.orange.jo

نبذة عنOrange

تعتبرOrange من أبرز رائدي مشغلي الاتصالات في العالم بحجم مبيعات يصل إلى 39.7 مليار يورو في 2023 وبعدد موظفين يصل إلى 128,000 موظف في جميع أنحاء العالم حتى 30 يونيو / حزيران 2024، منهم 72,000 موظف في فرنسا. وتخدم الشركة قاعدة زبائن تصل إلى 285 مليون زبون حتى 30 يونيو / حزيران 2024، منهم 246 مليون مستخدم لخدمات الهاتف الخلوي، و 21مليون مستخدم لخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق. تتواجد الشركة في 26 بلداً حول العالم، وهي المزود الرئيسي لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشركات متعددة الجنسيات حول العالم تحت العلامة التجاريةOrange Business لخدمات الأعمال. أطلقت المجموعة في شباط / فبراير2023 خطتها الاستراتيجية “قيادة المستقبل” المنبثقة عن التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية والبيئية، والهادفة لإعادة هيكلة نموذج أعمال Orange كمشغّل للخدمات. وبموجب الاستراتيجية، ستسرع الشركة نمو أهم منتجاتها، وتركز على مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي في خلق نموذجها الخاص بالابتكار، وستعزز مكانتها كصاحب عمل مسؤول يقدم ظروف عمل جاذبة ومتكيفة مع المهن المستحدثة.

Orange شركة مدرجة على بورصة يورونكست باريس تحت الرمز ORAومدرجة كذلك في بورصة نيويورك تحت الرمز ORAN. وللمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة: www.orange.com, www.orange-business.com وتطبيق أخبار Orange، أو متابعتنا على تويتر: @orangegrouppr.

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