إسرائيل تعلن اغتيال قيادييْن عسركييْن في “الجهاد الإسلامي”

وطنا اليوم_صدر اليوم السبت، بيان مشترك للناطقين باسم الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام “الشاباك”، جاء فيه أنه “تمت تصفية قائدي كتيبة من حركة الجهاد الإسلامي”.

ووفق البيان، “هاجمت مروحيات قتالية تابعة لسلاح الجو يوم الخميس الماضي، بتوجيه من الشاباك وشعبة الاستخبارات العسكرية آمان والقيادة الجنوبية، لإزالة تهديد فوري، مجمع القيادة والسيطرة الذي كان متنكرين داخله مركز الإيواء الإنساني في دير البلح وتم استخدامه من قبل عناصر من التنظيمات حماس و الجهاد الإسلامي”.

وأضاف: “تم في الهجوم القضاء على عدد من العناصر ومن بينهم عبد الله خطاب، قائد كتيبة دير البلح الجنوبية التابعة لتنظيم للجهاد الأسلامي، والذي أمر بخروج عناصر من الكتيبة يوم 7 أكتوبر في المنطقة المحيطة بغزة، وقام أيضا بالترويج وتنفيذ أعمال إرهابية ضد أراضي دولة إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك إطلاق النيران المضادة للدبابات وقاذفات الصواريخ”.

وأشار البيان إلى أنه تم أيضا “القضاء على حاتم أبو الجديان قائد كتيبة شرق دير البلح التابعة لتنظيم للجهاد الإسلامي، والذي قام بالترويج وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي خلال الحرب”.

واختُتم البيان بالقول: “قبل الهجوم، تم اتخاذ العديد من الخطوات لتقليل احتمالية إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك استخدام الأسلحة الدقيقة والمراقبة الجوية والمعلومات الاستخبارية الإضافية”.