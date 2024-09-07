الولايات المتحدة: إحباط هجوم ضد يهود في مدينة نيويورك الأميركية

وطنا اليوم_أعلنت السلطات الأمريكية، أنها أحبطت “هجوم ضد يهود في مدينة نيويورك”، كان باكستاني يعيش في كندا يخطط لشنه باسم تنظيم “داعش” في 7 أكتوبر المقبل، مؤكدة اعتقاله.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان، إن “الشاب البالغ من العمر 20 عاما، ويدعى محمد شهزيب خان، ومعروف باسم شازب جدعون، حاول دخول الولايات المتحدة لارتكاب جريمة قتل جماعية في مركز يهودي بنيويورك”.

ولفتت الوزارة إلى أن الشاب “اعتقل في 4 سبتمبر في كندا، بناء على طلب مكتب المدعي العام الفدرالي” في مانهاتن.

وأوضح وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند، أن “المتهم يشتبه في أنه خطط للهجوم في حدود من السابع أكتوبر من هذا العام، بهدف معلن هو قتل أكبر عدد ممكن من اليهود باسم تنظيم داعش”، ووفقا لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) كريستوفر راي، كان الشاب الباكستاني “عازما على قتل يهود في الولايات المتحدة، بعد عام تقريبا على هجوم حماس الفظيع على إسرائيل” في 7 أكتوبر 2023.

واستنادا إلى التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الفدرالي ومكتب المدعي العام الفدرالي في نيويورك، حاول خان المقيم في كندا، السفر إلى نيويورك حيث “كان ينوي استخدام أسلحة آلية وشبه آلية لتنفيذ عملية قتل جماعية، دعما لتنظيم داعش، ضد مركز يهودي في بروكلين”.

وكان الشاب تحت المراقبة منذ نوفمبر الماضي، لا سيما بسبب رسائله على شبكات التواصل الاجتماعي واتصالاته المشفرة وتوزيعه “مقاطع فيديو ودعاية لتنظيم داعش”.