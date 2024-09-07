بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الولايات المتحدة: إحباط هجوم ضد يهود في مدينة نيويورك الأميركية

منذ 4 ساعات
الولايات المتحدة: إحباط هجوم ضد يهود في مدينة نيويورك الأميركية

وطنا اليوم_أعلنت السلطات الأمريكية، أنها أحبطت “هجوم ضد يهود في مدينة نيويورك”، كان باكستاني يعيش في كندا يخطط لشنه باسم تنظيم “داعش” في 7 أكتوبر المقبل، مؤكدة اعتقاله.

 

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان، إن “الشاب البالغ من العمر 20 عاما، ويدعى محمد شهزيب خان، ومعروف باسم شازب جدعون، حاول دخول الولايات المتحدة لارتكاب جريمة قتل جماعية في مركز يهودي بنيويورك”.

 

 

ولفتت الوزارة إلى أن الشاب “اعتقل في 4 سبتمبر في كندا، بناء على طلب مكتب المدعي العام الفدرالي” في مانهاتن.

 

وأوضح وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند، أن “المتهم يشتبه في أنه خطط للهجوم في حدود من السابع أكتوبر من هذا العام، بهدف معلن هو قتل أكبر عدد ممكن من اليهود باسم تنظيم داعش”، ووفقا لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) كريستوفر راي، كان الشاب الباكستاني “عازما على قتل يهود في الولايات المتحدة، بعد عام تقريبا على هجوم حماس الفظيع على إسرائيل” في 7 أكتوبر 2023.

 

واستنادا إلى التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الفدرالي ومكتب المدعي العام الفدرالي في نيويورك، حاول خان المقيم في كندا، السفر إلى نيويورك حيث “كان ينوي استخدام أسلحة آلية وشبه آلية لتنفيذ عملية قتل جماعية، دعما لتنظيم داعش، ضد مركز يهودي في بروكلين”.

 

وكان الشاب تحت المراقبة منذ نوفمبر الماضي، لا سيما بسبب رسائله على شبكات التواصل الاجتماعي واتصالاته المشفرة وتوزيعه “مقاطع فيديو ودعاية لتنظيم داعش”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:27

الاحتلال الإسرائيلي يخطر بوقف العمل في مبان سكنية قيد الإنشاء في نابلس

20:38

حزب عزم يفتتح مهرجانه الانتخابي في العقبة بلقطة فريدة من أعماق البحر بحضور أكثر من 7500 داعم

20:31

يبدأ مساء الاحد .. ما هو الصمت الإنتخابي؟

20:24

مجلس التعليم العالي يحدد الكليات والتخصصات المتاحة لطلبة الثانوية العامة (الخطة الجديدة) للمسارين الأكاديمي والمهني اعتباراً من العام الجامعي 2026-2027

19:48

أورنج الأردن تتيح لزبائنها فرصة الفوز بجوائز مميزة مع حملة “اشترك واربح مع 5G”

19:14

إسرائيل تعلن اغتيال قيادييْن عسركييْن في “الجهاد الإسلامي”

17:27

البوتاس العربية” تُصدّر أكبر شحنة بوتاس إلى أوروبا في تاريخها

17:06

“رئيس مجلس مفوّضي الهيئة المستقلة للانتخاب ومدير الأمن العام يؤكدان الجاهزية القصوى لإنفاذ القانون ومواجهة المخالفات الانتخابية”

16:04

في عين العاصفة !

15:03

جاء الحقُّ وزهقَ الباطل، إن الباطلَ كانَ زهوقا

14:49

مهرجان حاشد لمرشحي عزم بالعقبة

14:19

إعلان هام من وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي بخصوص امتحان المفاضلة للعام الجامعي 2024-2025

وفيات
وفيات الجمعة 6-9-2024والدة العين جمال الصرايرة في ذمة اللهوفيات الخميس 5-9-2024وفيات الأربعاء 4-9-2024وفيات الأحد 1-9-2024