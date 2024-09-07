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في عين العاصفة !

7 سبتمبر 2024
في عين العاصفة !

 

وطنا اليوم_بقلم: د. ذوقان عبيدات

 

في لقاء حواري ضم ثلاثة رؤساء وزراء سابقين، وعدد من الباشوات المتقاعدين، ونخبة من الأكاديميين المرموقين والسفراء الدبلوماسيين في جمعية الشؤون الدولية مساء الثلاثاء، أجمع الحاضرون على أن الأردن يعيش في إقليم ملتهب، تحت تأثير إسرائيل وداعميها.

 

تحدث كثيرون عن جرائم إسرائيل، وعن الدعم الكامل لها من الولايات المتحدة وحلفائها. وطالب بعض المتحدثين بضرورة المشاركة أو الاستعداد للمعركة، في حين عبر آخرون عن الحدود المسموح للأردن بالتحرك فيها.

 

### ما موقفنا؟

 

نحاول قراءة الموقف الرسمي. هناك استنتاج من تحليل مواقف إعلاميين مشهورين بتجميل مواقف الحكومة يشير إلى قولهم بأننا لسنا طرفًا في الأحداث، بوصف أن الحرب الدائرة هي حرب بالوكالة بين إيران والولايات المتحدة. أما المواقف الرسمية، فهي واضحة.

 

فقد قال الرئيس: “إن كل خياراتنا مفتوحة بما فيها الشكوى للأمم المتحدة”، وهذا يعني أن الشكوى هي أكثر المواقف جرأة ودفاعاً عن الحق. وقال آخرون ودبلوماسيون: “يجب وقف إطلاق النار فورًا، ولا بد من دعم أهل غزة بالغذاء والدواء.”

 

### الحيل الدفاعية في علم النفس

 

يلجأ الأفراد والهيئات إلى الدفاع عن الذات باستخدام مجموعة من الحيل أو الآليات؛ بحثًا عن التوازن النفسي وإقناع الذات بتقبل الواقع. وقد عبر إعلاميون عرب وأردنيون موالون لحكوماتهم في كل قطر عن مواقف حكوماتهم الضعيفة والهزيلة باستخدام هذه الآليات، التي تعكس مواقف دولهم شعورياً ولا شعورياً:

 

1. **الإنكار**: التصرف كأن شيئًا لم يحدث، مثل ممارسة الحياة العادية كالترشح للانتخابات وتطوير الزراعة.

2. **الإحلال والإبدال**: استبدال موقف أساسي بموقف أبسط، مثل استبدال إيران بإسرائيل كعدو.

3. **رد الفعل المعاكس**: إظهار موقف معاكس للموقف الحقيقي، كالحديث عن بطولات وهمية.

4. **التبرير**: البحث عن أدلة منطقية لتغطية العجز عن مواجهة الموقف.

5. **الإسقاط**: إلقاء اللوم على الآخرين وإسقاط العيوب عليهم.

6. **التقمص**: ادعاء دور البطولة والترويج لإنجازات بسيطة كالفخر بتقديم طعام لفقير بدلاً من حل مشكلة الفقر نفسها.

 

### الإعلاميون العرب

 

مارس الإعلاميون العرب كل الآليات السابقة لتغطية مواقف حكوماتهم. ومن المؤسف أن يشيد إعلاميو الحكومة في كل بلد بمواقف بلدانهم البطولية ويهاجموا الآخرين، مشيرين إلى أن ما يحدث هو حرب بالوكالة بين إيران والولايات المتحدة، مما يغطي عجز النظام الرسمي العربي عن اتخاذ مواقف أكثر فاعلية وشجاعة.


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