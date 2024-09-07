إعلان هام من وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي بخصوص امتحان المفاضلة للعام الجامعي 2024-2025

وطنا اليوم_وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي تعلن عن موعد وترتيبات عقد امتحان المفاضلة المقرر للطلبة الأردنيين الحاصلين على معدلات متساوية في شهادة الدراسة الثانوية العامة الأجنبية للعام الجامعي 2024-2025

• موعد عقد الامتحان: يوم السبت الموافق 14-9-2024 وفقاً للترتيبات التالية :

• سيتم عقد الامتحان على جلستين، الأولى (10-12) صباحاً، والثانية (1-3) ظهراً، حيث تستمر كل جلسة لمدة ساعتين.

• مكان عقد الامتحان: الجامعة الأردنية، مجمع القاعات الحاسوبية (Student.com)

• يغطي امتحان المفاضلــة المواد العلميـــة الآتية: الفيزيـــاء، والكيميـــاء، والأحيـــاء، والرياضـــيات.

ملاحظات في غاية الأهمية:

– يكون الدخول إلى الحرم الجامعي للجامعة الأردنية من خلال البوابة الشمالية فقط.

– الامتحان مُحوسب ويتم الدخول باستخدام الرقم الوطني للطالب.

– على كل طالب إحضار هوية أحوال مدنية ساريـــة المفعول أو جواز سفر وبخلاف ذلك لن يسمح له بتقديم الامتحان.

– يُحظر على الطالب إدخال آلة حاسبة أو الهاتف الخلوي إلى قاعة الامتحان.

يجب على الطلبة الحضور إلى المكان المخصص لعقد الامتحان قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل، وعدم اصطحاب أولياء الأمور معهم، حيث لن يسمح لهم بدخول الحرم الجامعي كما أنه لا تتوفر أماكن مُريحة لاستقبالهم فيها.

ملاحظة هامة جداً :

إن عدم إستدعاء الطالب لحضور امتحان المفاضلة لا يعني استبعاده من عملية المنافسة والترشيح للقبول ولكن لا يوجد تساوي معدل مع طلبة آخرين.

للإطلاع على أسماء الطلبة المدعوين للامتحان (مرتبين هجائياً) الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:

https://www.admhec.gov.jo/BasicAnnouncement10.aspx