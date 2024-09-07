شركة أمنية تعتمد حلول الذكاء الاصطناعي من “سبرينكلر” Sprinklr للارتقاء بتجارب عملائها وتبسيط عملياتها

وطنا اليوم_

في إطار جهودها الهادفة إلى الارتقاء بتجارب عملائها وتعزيز عملياتها التشغيلية، أعلنت شركة أمنية عن اعتمادها لحلول الذكاء الاصطناعي من شركة “سبرينكلر” Sprinklr العالمية والمتخصصة في تطوير الحلول التقنية لإدارة تجربة العملاء.

وبحسب بيان صحفي، شملت الحلول التي اعتمدتها شركة أمنية من “سبرينكلر” Sprinklr تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي والمقارنات التنافسية (Social Listening and Competitive Benchmarking)، بالإضافة إلى خدمات الذكاء الاصطناعي من روبوتات المحادثة، والرعاية الرقمية (Chatbot & Digital Care)، وتقارير التسويق والإعلانات ((Ads Reporting.

وتتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي من “سبرينكلر” Sprinklr لشركة أمنية تبسيط تفاعل العملاء مع الشركة مع الحفاظ على معايير عالية من جودة الخدمة. تم تجهيز الروبوتات الذكية بالقدرة على فهم واستجابة استفسارات العملاء في الوقت الفعلي، مما يساهم في تقليل أوقات الانتظار بشكل ملحوظ وزيادة مستوى رضا العملاء بشكل عام.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم هذه الحلول جهود شركة أمنية في توسيع عملياتها بشكل فعّال والتكيف مع تقلبات الطلب على الخدمات.

وأكد رئيس الدائرة التجارية في شركة أمنية خلدون سويدان، أن اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي من “سبرينكلر” Sprinklr يشكل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف شركة أمنية في تقديم تجربة عملاء استثنائية، وقال: “من خلال هذه الحلول المبتكرة، نسعى إلى تحسين مستوى خدماتنا وضمان استجابة سريعة وفعالة لاحتياجات عملائنا، مما يعزز من قدرتنا على المنافسة في السوق ويوفر لهم تجربة لا تضاهى”.

وأشار سويدان إلى أن التعاون مع شركة عالمية مثل “سبرينكلر” Sprinklr يأتي كجزء من استراتيجية أمنية للتوسع الرقمي وتعزيز مكانتها كأحد الرواد في قطاع الاتصالات في المنطقة، مع مواصلة الاستثمار في التقنيات الحديثة التي تسهم في تحسين تجربة العملاء وتحقيق الاستدامة في عملياتها.

من جانبه، قال هيثم الخطيب، نائب رئيس شركة سبرينكلر (Sprinklr) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا: “يسعدنا في سبرينكلر أن نتعاون مع شركة أمنية، التي تُعد من أوائل المتعاقدين معنا في الأردن، لتقديم حلول الذكاء الاصطناعي التي ستساهم في تحقيق قفزة نوعية في تجربة عملائها. إن قدرتنا على توفير حلول شاملة ومتكاملة لإدارة تجربة العملاء، بدءاً من تحليل وسائل التواصل الاجتماعي وصولاً إلى روبوتات المحادثة الذكية، ستمكن أمنية من تحقيق تواصل أعمق وأكثر فعالية مع عملائها. نحن واثقون أن هذا التعاون سيساهم في تعزيز مكانة أمنية الريادية في السوق وتمكينها من مواصلة الابتكار وتقديم خدمات متطورة تلبي احتياجات ومتطلبات عملائها المتغيرة.”

تُجسد هذه الخطوة التزام شركة أمنية بتبني أحدث الحلول التقنية التي تساهم في تحقيق التحول الرقمي وتلبية تطلعات عملائها بشكل استباقي، خاصة وأن الشركة تواصل العمل على تطوير استراتيجياتها وتوسيع نطاق خدماتها، لتعزيز مكانتها الريادية كمشغل اتصالات يقدم حلولاً مبتكرة تعزز من كفاءة عملياته وتساهم في تحقيق تجربة متميزة للعملاء تواكب متطلبات السوق المتغيرة.