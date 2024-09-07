انخفاض معدل الأمية في الأردن إلى 5%

وطنا اليوم_يشارك الأردن دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية الذي يصادف في الثامن من أيلول من كل عام، وياتي الاحتفال بهذه المناسبة للتذكير بأهمية محو الأمية، والسياسات والبرامج المتخذة في هذا المجال.

وفي هذا السياق شهد الأردن تطوراً كبيراً في مجال التعليم مما أدى إلى انخفاض ملموس في نسب الأمية بين السكان، حيث انخفض معدل الأمية من 11% عام 2000 إلى 5% عام 2023 حسب الجدول والشكل المرفق. اما فيما يتعلق بنسب الأمية حسب الجنس فقد أظهرت نتائج المسح الرئيسي لقوة العمل في الأردن عام 2023 إلى وجود تباين في نسب الأمية بين الذكور والإناث، فقد كانت النسبة بين الإناث أعلى منها بين الذكور، اذ بلغت) 2.5% للذكور و 7.4% للإناث). وتركزت أعلى نسبة للأمية بين الافراد في الفئة العمرية 65 سنة فأكثر، حيث بلغت بينهم 24.8% على مستوى المملكة. كما أظهرت النتائج انخفاض نسبة الأمية بين الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة، حيث بلغت 0.8% مما يعني أن نسبة الأمية تكاد تكون معدومة بين فئة الشباب.

أظهرت نتائج مسح قوة العمل لعام 2023 تبايناً في نسب الأمية بين المحافظات سواءً بين الذكور أو الإناث، اذ سجلت أعلى نسبة أمية في محافظتي معان والطفيلة حيث بلغت 9.7%، 8.6% (4.4 % و2.3% للذكور و15.0 % و14.5% للإناث) على التوالي، في حين سجلت محافظة اربد أقل نسبة للأمية على مستوى المملكة بنسبة 3.4%، وأقل مستوى فيها للذكور والإناث بلغت 1.7% و 5.2% على التوالي.

وكذلك أظهرت النتائج أن نسب الأمية حسب حالة النشاط الإقتصادي بين المشتغلين الأردنيين الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر قد بلغت 0.6%، بينما سجلت هذه النسبة بين المتعطلين 0.6% وكانت بين السكان غير النشيطين إقتصادياً 7.2%.

ويعتبر مؤشر محو الأمية من أحد أهداف التنمية المستدامة، حيث تقوم منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (اليونسكو) بدعم الأردن في تحقيق هذا الهدف لخفض معدل الأمية بين كبار السن بحلول عام 2030 وهذا يتضح من خلال الجهود الواضحة من قبل الحكومات المتعاقبة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المحلي.