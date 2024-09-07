وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية تلتقي الشباب الأردنيين الملتحقين ببرنامج التدريب المهني بألمانيا

وطنا اليوم_التحق أول 5 أردنيين ببرنامج التدريب المهني المزدوج في ألمانيا ضمن مشروع الشراكة من أجل التنمية الموجهة نحو هجرة العمل (PAM) أحد مشاريع المنفذة من قبل التعاون الدولي الألماني (GIZ) بدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، بالتعاون مع الاتحاد الفيدرالي الألماني للمهن الحرفية (ZDH) ووزارة العمل الأردنية ومؤسسة التدريب المهني في الأردن.

ويخضع حاليا 145 أردني وأردنية لدورات متخصصة باللغة الألمانية في معاهد التدريب المهني في الأردن ليتمكن الذين يجتازوا الإختبارات المقررة من السفر إلى ألمانيا مطلع العام المقبل 2025.

ويكتسب الشباب الأردنيين خبرة عملية واسعة من خلال نظام التدريب المهني المزدوج الألماني، ضمن قطاع المهن الحرفية الألماني، حيث التحق خمسة شباب أردنيين ببرنامج التلمذة المهنية في ألمانيا اعتبارا من الأول من شهر آب الجاري 2024 ومن المتوقع أن يلتحق شابين أخرين مع بداية شهر تشرين أول القادم، ويستمر تدريبهم على مدار الثلاث السنوات والنصف المقبلة، علما أن العدد المستهدف بالمشروع 300 أردني.

ويهدف المشروع إلى تدريب الشباب الأردنيين من خلال انخراطهم ببرنامج التدريب المهني المزدوج والذي يتضمن الجانب النظري من الدراسة في معاهد التعليم المهني في ألمانيا، بالإضافة إلى التطبيق العملي من خلال عقود العمل الموقعة مع شركات القطاع الخاص في قطاع المهن الحرفية في ألمانيا، شريطة اجتيازهم مستويات اللغة الألمانية المطلوبة والحصول على تأشيرة التدريب المهني، حيث يستهدف المشروع ثلاثة قطاعات عمل مطلوبة في سوق العمل وهي الكهرباء مع التركيز على الطاقة المتجددة، صيانه المركبات الكهربائية والهجينة، والصناعات الغذائية “صناعة المخبوزات”، مما يعزز فرص الحصول على عمل في مجال المهن الحرفية في المانيا.

والتقت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، سفينيا تشولزى المجموعة الأولى من الشباب الأردنيين بعد أن التحقوا ببرامج التدريب المهني المزدوج لدى شركات القطاع الخاص في ولاية مونستر الألمانية.

وجاء تنظيم اللقاء من قبل الغرفة الحرفية الألمانية في ولاية مونستر، بحضور أصحاب الشركات التي يعمل فيها الشباب الأردنيين، حيث مناقشة تجارب الشباب الأردنيين، وانطباعاتهم الأولية، والتحديات التي واجهوها حتى وصولهم إلى ألمانيا والتحاقهم بالتدريب والعمل لدى الشركات الألمانية.

ويأتي المشروع بالتوازي مع ما يقدمه المركز الألماني الأردني لتسهيل حركة العمالة الذي يعمل على تقديم الخدمات الاستشارية للأردنيين الباحثين عن عمل في ألمانيا حول الإجراءات والمتطلبات اللازمة للعمل في المانيا.

ولمزيد من المعلومات حول المشروع وما يقدمه المركز الألماني الأردني لتسهيل حركة العمالة بإمكان الأردنيين الباحثين والباحثات عن العمل التواصل عبر هواتف المركز 0796027394 – 064013089، علما أن أوقات عمل المركز: من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8:30 صباحاً – 4:30 مساءً، في مبنى وزارة العمل رقم 2 – شارع عبدالله غوشة.