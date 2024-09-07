رئيس تجارة الأردن يحث القطاع التجاري والخدمي للمشاركة بالانتخابات النيابية

وطنا اليوم_عمان- حث رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة للمشاركة في الانتخابات النيابية التي ستجري يوم الثلاثاء المقبل، باعتبارها واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريا.

واكد الحاج توفيق في بيان ،اليوم السبت، ان القطاع التجاري والخدمي يقف دائما في صف الوطن ولم يتأخر يوماً عن تلبية نداء الواجب مطالبا المنشآت والشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع بدعوة وتشجيع موظفيها ايضا للمشاركة في الانتخابات بكل فاعلية .

وقال أن الجميع يقع عليه مسؤولية وطنية للمشاركة في انجاح مسارات التحديث السياسي والادراي والاقتصادي، وفي صلبها المشاركة في الانتخابات النيابية باعتبارها تلبية للاستحقاقات الوطنية التي تتطلب مشاركة فاعلة من جميع اطياف المجتمع .

واضاف ان المشاركة الفاعلة والواعية في الانتخابات النيابية المقبلة من شأنها افراز مجلس نيابي قادر على تحمل مسؤولياته وواجباته تجاه القضايا الداخلية والخارجية ومواجهة متطلبات المرحلة والمضي قدما بمسيرة البناء والتحديث التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.

واكد إن المجالس النيابية ضرورة وطنية واستحقاق دستوري يعلق عليها القطاع الاقتصادي الآمال لوضع التشريعات المناسبة وتوفير كل الممكنات لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تمثل خارطة طريق عابرة للحكومات.

وشدد على أهمية المشاركة الفعالة للقطاع التجاري والخدمي في عملية الاقتراع، باعتبارها بداية الطريق لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفر فرصة للمساهمة في تجويد القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على بيئة الأعمال .

وأشار الحاج توفيق الى ان غرفة تجارة الأردن على استعداد تام للتعاون مع المجلس القادم في جميع القضايا الاقتصادية التي تهم الاقتصاد الوطني، بما في ذلك تقديم الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتحسين البيئة التشريعية وتعزيز النمو الاقتصادي.

ويعد قطاع التجارة والخدمات الذي تعمل فيه 160 الف مؤسسة وشركة بعموم المملكة حجر الأساس للاقتصاد الوطني ومحركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، فيما يوفر ما يقارب 600 الف وظيفة للأيدي العاملة المحلية.