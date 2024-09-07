ارتفاع عدد متقاعدي الضمان وانخفاض المشتركين خلال شهرين.!

وطنا اليوم_خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي

انخفض عدد المؤمّن عليهم الفعّالين (المشتركون النشطون بالضمان) من (1.553) مليون مشترك كما بتاريخ 7-7-2024 إلى (1.529) مليون مشترك حتى تاريخ اليوم السبت الموافق 7-9-2024، أي بانخفاض مقداره (24) ألف مشترك وبما نسبته (- 1.5%).

وفي المقابل ارتفع العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان للفترة نفسها من حوالي ( 338.1 ) ألف متقاعد كما في 7-7-2024 ليصل إلى ( 342.3 ) ألف متقاعد حتى تاريخ اليوم السبت الموافق 7-9-2024، أي بزيادة مقدارها (4.2) آلاف متقاعد وبنسبة ارتفاع بلغت (1.2%) خلال شهرين.!

هذه ظاهرة غير إيجابية ومقلقة ولا بد من دراسة أسبابها ووضع الحلول والمعالجات الناجعة لعدم استمرارها أو تكرارها.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).