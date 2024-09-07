بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

ارتفاع عدد متقاعدي الضمان وانخفاض المشتركين خلال شهرين.!

7 سبتمبر 2024
ارتفاع عدد متقاعدي الضمان وانخفاض المشتركين خلال شهرين.!

وطنا اليوم_خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي

انخفض عدد المؤمّن عليهم الفعّالين (المشتركون النشطون بالضمان) من (1.553) مليون مشترك كما بتاريخ 7-7-2024 إلى (1.529) مليون مشترك حتى تاريخ اليوم السبت الموافق 7-9-2024، أي بانخفاض مقداره (24) ألف مشترك وبما نسبته (- 1.5%).

 

وفي المقابل ارتفع العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان للفترة نفسها من حوالي ( 338.1 ) ألف متقاعد كما في 7-7-2024 ليصل إلى ( 342.3 ) ألف متقاعد حتى تاريخ اليوم السبت الموافق 7-9-2024، أي بزيادة مقدارها (4.2) آلاف متقاعد وبنسبة ارتفاع بلغت (1.2%) خلال شهرين.!

 

هذه ظاهرة غير إيجابية ومقلقة ولا بد من دراسة أسبابها ووضع الحلول والمعالجات الناجعة لعدم استمرارها أو تكرارها.

 

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:27

الاحتلال الإسرائيلي يخطر بوقف العمل في مبان سكنية قيد الإنشاء في نابلس

20:38

حزب عزم يفتتح مهرجانه الانتخابي في العقبة بلقطة فريدة من أعماق البحر بحضور أكثر من 7500 داعم

20:31

يبدأ مساء الاحد .. ما هو الصمت الإنتخابي؟

20:24

مجلس التعليم العالي يحدد الكليات والتخصصات المتاحة لطلبة الثانوية العامة (الخطة الجديدة) للمسارين الأكاديمي والمهني اعتباراً من العام الجامعي 2026-2027

19:48

أورنج الأردن تتيح لزبائنها فرصة الفوز بجوائز مميزة مع حملة “اشترك واربح مع 5G”

19:14

إسرائيل تعلن اغتيال قيادييْن عسركييْن في “الجهاد الإسلامي”

18:14

الولايات المتحدة: إحباط هجوم ضد يهود في مدينة نيويورك الأميركية

17:27

البوتاس العربية” تُصدّر أكبر شحنة بوتاس إلى أوروبا في تاريخها

17:06

“رئيس مجلس مفوّضي الهيئة المستقلة للانتخاب ومدير الأمن العام يؤكدان الجاهزية القصوى لإنفاذ القانون ومواجهة المخالفات الانتخابية”

16:04

في عين العاصفة !

15:03

جاء الحقُّ وزهقَ الباطل، إن الباطلَ كانَ زهوقا

14:49

مهرجان حاشد لمرشحي عزم بالعقبة

وفيات
وفيات الجمعة 6-9-2024والدة العين جمال الصرايرة في ذمة اللهوفيات الخميس 5-9-2024وفيات الأربعاء 4-9-2024وفيات الأحد 1-9-2024