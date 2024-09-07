حالة الطقس في الأردن خلال 4 أيام

وطنا اليوم_يطرأ يوم غدٍ الأحد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس معتدلا في أغلب مناطق المملكة .

يكون الطقس اليوم السبت، معتدلا في أغلب مناطق المملكة، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في أغلب مناطق المملكة، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويبقى الطقس الاثنين، معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة, وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.