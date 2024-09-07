مركز مكافحة الأوبئة يختتم ورشة تدريبية لتعزيز نظام إدارة الحوادث

وطنا اليوم_– أختتم المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، ورشة تدريبية أمس الخميس، بشأن نظام إدارة الحوادث، عقدها على مدار 3 أيام بالشراكة مع الجمعية الدولية للمعاهد الوطنية للصحة العامة.

وبحسب بيان، قال رئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي، إن هذه الورشة التي تعقد لأول مرة في الأردن، كانت فرصة للتعلم والتدريب، بالإضافة لإعتبارها منصة لتبادل الأفكار والخبرات بين مختلف المؤسسات والقطاعات الحيوية في الأردن، مشيرًا أن الهدف المشترك لتعزيز القدرات على الإستجابة لحالات الطوارئ الصحية والتحديات التي قد يتم مواجهتها مستقبلاً، سواء كانت صحية أو بيئية أو أمنية، أدى لهذا الإجتماع.

وأشار إلى أن التحديات التي نواجهها اليوم تتطلب العمل بروح الفريق، والإعتماد على نهج شامل لإدارة الحوادث، مبينًا أن ما تعلمه المشاركون يعتبر حجر أساس لتعزيز التنسيق والتعاون بين جميع المؤسسات لمواجهة الأزمات والتهديدات، إلى جانب مجموعة من الأدوات والمعارف.

وأكد البلبيسي إلتزام المركز بتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال، بالإضافة لعمله مع جميع الشركاء لضمان التدريبات كجزء مستمر من إستراتيجية المركز لتعزيز الأمن الصحي في الأردن.

وأشاد البلبيسي بدعم الجمعية الدولية للمعاهد الوطنية للصحة العامة المستمر، والمستشار في الجمعية جيم بيناسكي لقيادته هذا التدريب، آملاً أن يعود المشاركون من؛ وزارات الصحة والزراعة والداخلية والإدارة المحلية والبيئة، ومديرية الأمن العام، وإدارة الدفاع المدني، والقوات المسلحة الأردنية، والخدمات الطبية الملكية، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، والإدارة الملكية لحماية البيئة، ودائرة المخابرات العامة، إضافة إلى مديرية الإستعداد والإستفادة للطوارئ والتهديدات في المركز، إلى مواقع عملهم وهم مزودون بالمعرفة والقدرة على تعزيز أنظمة الطوارئ في مؤسساتهم.