عاجل| فرق الإطفاء تتعامل مع حرائق في مستودعين بعين الباشا ودوقر

وطنا اليوم_أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الأمن العام أن فرق الإطفاء المتخصصة واصلت استجابتها السريعة على مدار الساعة، حيث تعاملت مع عدة حرائق، كان من بينها حريقان في منطقتي البلقاء وغرب إربد.

في البلقاء، اندلع حريق في مستودع يحتوي على خردوات وبطاريات بمنطقة عين الباشا، بينما في إربد، نشب حريق آخر في مستودع بمنطقة دوقرا يحتوي على زيوت سيارات.

واضاف، أن فرق الاطفاء تمكنت من اخماد الحريقين والسيطرة عليهما ومنع امتدادهما ونتج عن حريق مستودع الزيوت اصابة شخص بحروق مختلفة بالجسم وعملت فرق الاسعاف على تقديم الاسعافات الأولية اللازمة له في الموقع ومن ثم نقله الى مستشفى الامير راشد العسكري لتلقي العلاج، وبوشر التحقيق في الحادثتين.