بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

عاجل| فرق الإطفاء تتعامل مع حرائق في مستودعين بعين الباشا ودوقر

منذ 6 ساعات
عاجل| فرق الإطفاء تتعامل مع حرائق في مستودعين بعين الباشا ودوقر

وطنا اليوم_أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الأمن العام أن فرق الإطفاء المتخصصة واصلت استجابتها السريعة على مدار الساعة، حيث تعاملت مع عدة حرائق، كان من بينها حريقان في منطقتي البلقاء وغرب إربد.

 

في البلقاء، اندلع حريق في مستودع يحتوي على خردوات وبطاريات بمنطقة عين الباشا، بينما في إربد، نشب حريق آخر في مستودع بمنطقة دوقرا يحتوي على زيوت سيارات.

 

واضاف، أن فرق الاطفاء تمكنت من اخماد الحريقين والسيطرة عليهما ومنع امتدادهما ونتج عن حريق مستودع الزيوت اصابة شخص بحروق مختلفة بالجسم وعملت فرق الاسعاف على تقديم الاسعافات الأولية اللازمة له في الموقع ومن ثم نقله الى مستشفى الامير راشد العسكري لتلقي العلاج، وبوشر التحقيق في الحادثتين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:39

وفاة شاب دهساً بالكرك

20:25

نحن جنود مصطفى كمال .. واقعة مُظاهرة الضبّاط التي أزعجت أردوغان

20:05

شخصيات وطنية: مجلس النواب المقبل سيكون مختلفا من حيث التمثيل

19:47

افتتاح الملتقى الأول للنحالة في الأردن

19:44

فيديو مسرب من سجن مجدو الإسرائيلي يظهر انتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين

19:37

العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : صناعات الأردن العسكرية الدفاعية علامة فارقة في سوفكس

19:34

بلدية السرحان تحقق نجاحا مميزا في الاستثمار

19:29

محتال يجني 10 ملايين دولار بواسطة موسيقى أنشأها بالذكاء الاصطناعي

19:26

نيويورك تايمز : حماس أضافت مطالب جديدة للإفراج عن المحتجزين

18:05

مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشيرتي الصرايرة والبطوش

16:53

7 برلمانيين و32 دبلوماسيا ينضمون لبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات

16:47

إسرائيليون يطردون بن غفير من أحد شواطئ تل أبيب

وفيات
وفيات الجمعة 6-9-2024والدة العين جمال الصرايرة في ذمة اللهوفيات الخميس 5-9-2024وفيات الأربعاء 4-9-2024وفيات الأحد 1-9-2024