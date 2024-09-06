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وفاة شاب دهساً بالكرك

6 سبتمبر 2024
وفاة شاب دهساً بالكرك

وطنا اليوم:توفي شاب عمره (18)عاما متاثرا بإصابات بليغة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة في منطقة المحموديه جنوب مدينة الكرك.
وأسعف الشاب بواسطة الدفاع المدني إلى مستشفى الكرك الحكومي حيث اجريت له الإسعافات والمداخلات الطبية اللازمة إلا انه ما لبث ان فارق الحياة.
وتم تحويل جثمانه لمركز طب شرعي اقليم الجنوب للكشف عليه وتحديد سبب الوفاة التي تم تعليلها بحسب تقرير الطب الشرعي بالنزف الدموي الدماغي الناتج عن كسور عظام الجمجمة


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