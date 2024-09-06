افتتاح الملتقى الأول للنحالة في الأردن

وطنا اليوم:رعى الأمين التنفيذي لاتحاد مؤسسات البحوث الزراعية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا (أرينينا) الدكتور رضا الخوالدة مساء اليوم الجمعة، افتتاح فعاليات الملتقى الأول للنحالة في الأردن الذي تنظمه نقابة النحالين الأردنيين بالتعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين، وذلك ضمن فعاليات معرض بترا للثروة الحيوانية في معرض عمان الدولي للسيارات في العاصمة الأردنية عمان.

وحضر الافتتاح نقيب المهندسين الزراعيين المهندس علي أبو نقطة ونقيب النحالين الدكتور محمد الفقير الربابعة ورئيس اللجنة التحضيرية للملتقى الدكتور فراس الزيود.

وأشاد الخوالدة بالجهود التي تقوم بها نقابتا المهندسين الزراعيين والنحالين لإنجاح مثل هذا الملتقى الذي يخدم واحدا من أكثر القطاعات الزراعية حيوية؛ لما يمثله قطاع النحل من أهمية سواء لدى المستهلكين أو لنهضة المجتمع باعتباره مشروعات إنتاجية منزلية توفر دخلا مقبولا للعديد من الأسر.

بدوره ثمن أبو نقطة الدور الذي تقوم به نقابة النحالين من أجل النهوض بقطاع تربية النحل ومساعدة القطاع في تحقيق أهدافه المرجوة في التغلب على التحديات التي تواجه قطاع النحل، وإيصال المعلومات الصحيحة والممارسات اللازمة للمستهلكين والنحالين على حد سواء.

من جهته، أكد الربابعة أن هذا الملتقى، هو باكورة اهتمام النقابة بعمل مؤتمر إقليمي للمهتمين بقطاع النحل، مشددا على أهمية مثل هذه المؤتمرات في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المختصين بقطاع النحل على مستوى المنطقة.

وأشار الزيود إلى أهمية هذا الملتقى في الدفع بعجلة صناعة النحل في الأردن إلى بر الأمان في ظل التغير المناخي العالمي والظروف الجيوسياسية التي تعيشها المنطقة، منوها إلى أن الملتقى يستضيف 17 متحدثا من خمس دول عربية يغطون مواضيع ضمن ثلاثة محاور رئيسية على مدى يومين.