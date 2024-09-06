بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

نيويورك تايمز : حماس أضافت مطالب جديدة للإفراج عن المحتجزين

6 سبتمبر 2024
نيويورك تايمز : حماس أضافت مطالب جديدة للإفراج عن المحتجزين

وطنا اليوم:نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أضافت في الأيام الأخيرة مطالب جديدة للإفراج عن المحتجزين.
وأضاف المسؤولون أن حماس طالبت بإطلاق سراح مزيد من الأسرى الفلسطينيين في المرحلة الأولى من الاتفاق.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أكدت وجود جهود مكثفة لإبرام صفقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تشمل نشر قوات لحفظ السلام، دون الحاجة إلى مشاركة القوات الأمريكية.
وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، إن الولايات المتحدة تعمل بجد على هذه الصفقة، مشيرة إلى أن الاتفاق المزمع سيتضمن قوات لحفظ السلام دون تدخل أمريكي مباشر.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:56

عاجل| فرق الإطفاء تتعامل مع حرائق في مستودعين بعين الباشا ودوقر

20:39

وفاة شاب دهساً بالكرك

20:25

نحن جنود مصطفى كمال .. واقعة مُظاهرة الضبّاط التي أزعجت أردوغان

20:05

شخصيات وطنية: مجلس النواب المقبل سيكون مختلفا من حيث التمثيل

19:47

افتتاح الملتقى الأول للنحالة في الأردن

19:44

فيديو مسرب من سجن مجدو الإسرائيلي يظهر انتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين

19:37

العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : صناعات الأردن العسكرية الدفاعية علامة فارقة في سوفكس

19:34

بلدية السرحان تحقق نجاحا مميزا في الاستثمار

19:29

محتال يجني 10 ملايين دولار بواسطة موسيقى أنشأها بالذكاء الاصطناعي

18:05

مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشيرتي الصرايرة والبطوش

16:53

7 برلمانيين و32 دبلوماسيا ينضمون لبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات

16:47

إسرائيليون يطردون بن غفير من أحد شواطئ تل أبيب

وفيات
وفيات الجمعة 6-9-2024والدة العين جمال الصرايرة في ذمة اللهوفيات الخميس 5-9-2024وفيات الأربعاء 4-9-2024وفيات الأحد 1-9-2024