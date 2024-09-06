نيويورك تايمز : حماس أضافت مطالب جديدة للإفراج عن المحتجزين

وطنا اليوم:نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أضافت في الأيام الأخيرة مطالب جديدة للإفراج عن المحتجزين.

وأضاف المسؤولون أن حماس طالبت بإطلاق سراح مزيد من الأسرى الفلسطينيين في المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أكدت وجود جهود مكثفة لإبرام صفقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تشمل نشر قوات لحفظ السلام، دون الحاجة إلى مشاركة القوات الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، إن الولايات المتحدة تعمل بجد على هذه الصفقة، مشيرة إلى أن الاتفاق المزمع سيتضمن قوات لحفظ السلام دون تدخل أمريكي مباشر.