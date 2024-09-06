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مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشيرتي الصرايرة والبطوش

6 سبتمبر 2024
مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشيرتي الصرايرة والبطوش

وطنا اليوم_عمان-6 أيلول 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، واجب العزاء إلى عشيرتي الصرايرة والبطوش بوفاة الحاجة رحمة محمود البطوش، والدة العين والوزير الأسبق جمال الصرايرة.

 

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة في محافظة الكرك، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة، وعموم عشيرتي الصرايرة والبطوش، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته.

 

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.


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