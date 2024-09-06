7 برلمانيين و32 دبلوماسيا ينضمون لبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات

وطنا اليوم:ينضم إلى المراقبين قصير وطويل الأمد ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات البرلمانية، سبعة أعضاء من البرلمان الأوروبي و32 عضوا معتمدا من المجتمع الدبلوماسي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكندا وسويسرا، حسب ما أكدته نائب رئيسة المراقبين، دلفين بلانشيت، في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم الجمعة في عمان.

وقالت بلانشيت، إن الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية التي ستجرى في العاشر من الشهر الحالي، نشر اليوم، 38 مراقبا قصير الأمد في أنحاء المملكة كافة، وهذه هي المجموعة الثالثة من مراقبي البعثة، بعد الفريق الأساسي المكون من 11 محللا كانوا قد وصلوا في 28 تموز الماضي، و28 مراقبا طويل الأمد والذين تم نشرهم في الأردن في 11 آب الماضي.

وأوضحت، أن المراقبين سيعملون بالتعاون مع مراقبي الاتحاد الأوروبي الآخرين على تعزيز تواجد البعثة ونطاقها وقدراتها في يوم الانتخابات، وأثناء مراحل الاقتراع والفرز وتفريغ النتائج.

وأضافت بلانشيت أن المراقبين سيزورون العديد من مراكز الاقتراع من لحظة البدء بفتح الصناديق حتى إغلاقها، وسيراقبون إجراءات الإغلاق في مركز الاقتراع، والبقاء حتى انتهاء عملية الفرز.

وقالت: “إن المراقبين تلقوا قبيل نشرهم، إحاطة مفصلة حول الإطار الانتخابي وعن إجراءات التصويت والفرز.

ويبلغ عدد مراقبي البعثة الذين تم نشرهم ما يزيد عن 110 مراقبين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كافة والبالغ عددها 27 دولة بالإضافة الى كل من النرويج وسويسرا وكندا وتتولى عضو البرلمان الأوروبي زيليانا زوفكو قيادة بعثة الاتحاد لمراقبة الانتخابات.

وأوضحت نائب رئيسة البعثة أن تحليل بعثة الاتحاد لمراقبة الانتخابات يشمل جوانب متعددة مثل الإطار القانوني وسير العملية الانتخابية وأنشطة الحملة الانتخابية للمرشحين والأحزاب السياسية وسلوك وسائل الإعلام والتصويت والفرز وتفريغ النتائج وإعلانها من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب فضلا عن حل النزاعات المتعلقة بالانتخابات.

وأكدت أن البعثة مستقلة ومحايدة ولن تتدخل في سير العلمية الانتخابية باعتبارها مستقلة عن باقي مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، كما أنها ملتزمة بمبدأ الحيادية وفقا لإعلان المراقبة الدولية للانتخابات ومدونة السلوك للمراقبين الدوليين للانتخابات، فضلا عن القوانين والأنظمة الأردنية.

وأفادت بلانشيت، أن البعثة ستصدر في الثاني عشر من أيلول بيانا أوليا في عمان يتضمن النتائج التي خلصت إليها كما سيتم نشر هذا البيان وإتاحته لجميع المواطنين والسلطات والجهات المعنية. وفي غضون شهرين من انتهاء العملية الانتخابية ستنشر البعثة تقريرا نهائيا يتضمن مجموعة من التوصيات.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي تلقى دعوة من الهيئة المستقلة للانتخابات لمراقبة الانتخابات النيابية في الأردن.