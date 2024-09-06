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كما في الأفلام الهندية.. إيقاف عملية إعدام مدانة بقتل صديقتها في الكويت

6 سبتمبر 2024
A Kuwaiti special forces vehicle is parked outside the constitutional court in Kuwait City on August 4, 2015. The trial of 29 suspects charged over a suicide bombing at a Shiite mosque in June 2015, that killed and wounded scores of worshippers, started today. AFP PHOTO / YASSER AL-ZAYYAT

وطنا اليوم:نفذت الجهات المختصة بالكويت حكم الإعدام بحق 6 مدانين فيما أوقفت تنفيذ الحكم بالمدانة الـ7 بـ”قتل صديقتها”وهي مواطنة كويتية بعد تنازل أولياء الدم مقابل دية قبل وقت قصير من التنفيذ.
وفي التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام كويتية: “نفذت نيابة التنفيذ الجنائي، صباح اليوم الخميس، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والإدارة العامة للأدلة الجنائية، حكم الإعدام بحق 6 مدانين”.
بينما وقف تنفيذ الحكم بمواطنة مدانة بـ”قتل صديقتها” بعد تنازل أولياء الدم مقابل الدية.
وتمت عملية تنفيذ حكم الإعدام داخل السجن المركزي بالكويت بحق المدانين الستة بعد أن أنهت الجهات المختصة كافة الإجراءات المتعلقة بهم يوم أمس الأربعاء، وانتهاء كافة درجات التقاضي والتصديق على تنفيذ الحكم بصوره نهائية.
وقالت مصادر أمنية مطلعة لصحيفة “الجريدة”، في خبرها المنشور أمس بعنوان “تنفيذ حكم الإعدام بـ7 مدانين غدا بالسجن المركزي” إن المدانين هم 3 مواطنين وإيرانيان وباكستاني، بالإضافة إلى مواطنة مدانة بـ”قتل صديقتها”.
ولاحقا علمت الصحيفة ذاتها من مصدر أمني أن “وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطنة “قاتلة صديقتها” جاء بعد لحظات دراماتيكية بدأت بعد تقدم والدة المجني عليها، فجر اليوم الخميس إلى مدير عام المؤسسات الإصلاحية مبدية رغبتها بالتنازل مقابل الدية.
وأضاف المصدر أنه “فورا تم إخطار النائب العام بالتنازل وقبول الدية، الذي بدوره أمر بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطنة قبل ساعتين من بدء الإجراءات”.
وفي تفصيلة مثيرة أشار “المصدر” إلى أن “إجراء تنفيذ حكم الإعدام بحق المدان الباكستاني استغرق أكثر من 14 دقيقة حتى فاضت روحه”، معتبرا أن “المدة تعد رقما قياسيا في المدد المستغرقة في تنفيذ الإعدامات”.
وأشار إلى أن “تنفيذ حكم المدانين الإيرانيين جاء جراء إدانتهما بقتل شيخ من الأسرة الحاكمة وسرقة أمواله، في قضية عرفت بـ(جريمة منطقة سلوى)”.


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