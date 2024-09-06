فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الشمال غدا

وطنا اليوم:أعلنت شركة كهرباء إربد، عن عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة ضمن محافظات الشمال (جرش وعجلون والمفرق)، يوم غد السبت، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان، إنها قد تضطر إلى فصل التيار الكهربائي خلال أعمال الصيانة على الشبكة، حيث سيشمل فصل التيار بمحافظة جرش مناطق: ام قنطرة والنبي هود والخريشية وإسكان الفقراء والرياشي والعبارة وعنيبة والكفير وإسكان المهندسين في ام قنطرة وإسكان عنيبة وحي الإسكان في جرش والمجر، مشيرة إلى أن مدة الفصل في تلك المناطق ستمتد من الساعة 6 صباحا ولغاية 5 مساء .

وأشارت إلى أن مدة فصل التيار عن بعض المناطق الواقعة ضمن محافظتي جرش وعجلون ستكون من 8 صباحا ولغاية 4 عصرا وتشمل: الجبل الأخضر والرأس الأخضر والخشيبة والفوارة وبرما مدخل البلد الغربي .

وبينت الشركة أن الفصل سيشمل بمحافظة المفرق منطقة جنوب بلدة ثغرة الجب من 7 صباحا ولغاية 5 مساء .