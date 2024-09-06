بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

6 سبتمبر 2024
50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وطنا اليوم:أدى عشرات الألوف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.
وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.
وعرقلت قوات الاحتلال وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر باب الأسباط، ودققت في هوياتهم وأوقفت العديد منهم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وتواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة، وتمنع الآلاف من أبناء الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد منذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:56

عاجل| فرق الإطفاء تتعامل مع حرائق في مستودعين بعين الباشا ودوقر

20:39

وفاة شاب دهساً بالكرك

20:25

نحن جنود مصطفى كمال .. واقعة مُظاهرة الضبّاط التي أزعجت أردوغان

20:05

شخصيات وطنية: مجلس النواب المقبل سيكون مختلفا من حيث التمثيل

19:47

افتتاح الملتقى الأول للنحالة في الأردن

19:44

فيديو مسرب من سجن مجدو الإسرائيلي يظهر انتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين

19:37

العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : صناعات الأردن العسكرية الدفاعية علامة فارقة في سوفكس

19:34

بلدية السرحان تحقق نجاحا مميزا في الاستثمار

19:29

محتال يجني 10 ملايين دولار بواسطة موسيقى أنشأها بالذكاء الاصطناعي

19:26

نيويورك تايمز : حماس أضافت مطالب جديدة للإفراج عن المحتجزين

18:05

مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشيرتي الصرايرة والبطوش

16:53

7 برلمانيين و32 دبلوماسيا ينضمون لبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات

وفيات
وفيات الجمعة 6-9-2024والدة العين جمال الصرايرة في ذمة اللهوفيات الخميس 5-9-2024وفيات الأربعاء 4-9-2024وفيات الأحد 1-9-2024