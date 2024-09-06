بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

السماح بنقل الركاب دون تصريح يوم الانتخابات

6 سبتمبر 2024
السماح بنقل الركاب دون تصريح يوم الانتخابات

وطنا اليوم:أعلن المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري، علاء الشبيلات، أن الهيئة سمحت لوسائط نقل الركاب المرخصة بالتنقل بحرية دون تصاريح لتمكين نقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع والفرز لممارسة حقهم الدستوري في ذلك اليوم دون أي عوائق، بحسب ما أوردت الهيئة في بيان الجمعة.
وأوضح الشبيلات أن الهيئة اتخذت هذا الإجراء بالتنسيق مع إدارة السير المركزية للتعميم على أقسام السير في كافة محافظات الأردن بالسماح لوسائط نقل الركاب المرخصة للتنقل بحرية دون تصاريح لتشجيع المواطنين على ممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.
وتوقع أن يكون “الإقبال كبيراً لاستخدام وسائط نقل الركاب يوم الانتخابات لغايات الاقتراع”، وأن يوم الانتخاب “استثنائي يجب على الجميع التعاون وبذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين الناخبين”.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في 10 أيلول/سبتمبر الحالي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:56

عاجل| فرق الإطفاء تتعامل مع حرائق في مستودعين بعين الباشا ودوقر

20:39

وفاة شاب دهساً بالكرك

20:25

نحن جنود مصطفى كمال .. واقعة مُظاهرة الضبّاط التي أزعجت أردوغان

20:05

شخصيات وطنية: مجلس النواب المقبل سيكون مختلفا من حيث التمثيل

19:47

افتتاح الملتقى الأول للنحالة في الأردن

19:44

فيديو مسرب من سجن مجدو الإسرائيلي يظهر انتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين

19:37

العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : صناعات الأردن العسكرية الدفاعية علامة فارقة في سوفكس

19:34

بلدية السرحان تحقق نجاحا مميزا في الاستثمار

19:29

محتال يجني 10 ملايين دولار بواسطة موسيقى أنشأها بالذكاء الاصطناعي

19:26

نيويورك تايمز : حماس أضافت مطالب جديدة للإفراج عن المحتجزين

18:05

مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشيرتي الصرايرة والبطوش

16:53

7 برلمانيين و32 دبلوماسيا ينضمون لبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات

وفيات
وفيات الجمعة 6-9-2024والدة العين جمال الصرايرة في ذمة اللهوفيات الخميس 5-9-2024وفيات الأربعاء 4-9-2024وفيات الأحد 1-9-2024