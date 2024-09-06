السماح بنقل الركاب دون تصريح يوم الانتخابات

وطنا اليوم:أعلن المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري، علاء الشبيلات، أن الهيئة سمحت لوسائط نقل الركاب المرخصة بالتنقل بحرية دون تصاريح لتمكين نقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع والفرز لممارسة حقهم الدستوري في ذلك اليوم دون أي عوائق، بحسب ما أوردت الهيئة في بيان الجمعة.

وأوضح الشبيلات أن الهيئة اتخذت هذا الإجراء بالتنسيق مع إدارة السير المركزية للتعميم على أقسام السير في كافة محافظات الأردن بالسماح لوسائط نقل الركاب المرخصة للتنقل بحرية دون تصاريح لتشجيع المواطنين على ممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.

وتوقع أن يكون “الإقبال كبيراً لاستخدام وسائط نقل الركاب يوم الانتخابات لغايات الاقتراع”، وأن يوم الانتخاب “استثنائي يجب على الجميع التعاون وبذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين الناخبين”.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في 10 أيلول/سبتمبر الحالي