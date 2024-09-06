دعما لقوائمة المحلية والعامة عزم يقيم خمسة مهرجانات انتخابية

وطنا اليوم:في إطار التواصل المستمر، مع القواعد الشعبية والحزبية ، في مختلف المحافظات والمدن والقرى والمخيمات الأردنية، وتعزيزا لمبادئ التشاركية، والتكاملية، ووحدة الفكر والبرنامج، والمشاركة الدائمة، مابين الحزب وقوائمة المحلية والعامة ومؤازرية، يقيم حزب عزم، خمسة مهرجانات انتخابية في مقرات المرشحين، تشمل مناطق العاصمة عمان، ولواء الحسا بمحافظة الطفيلة، ومدينة العقبة ،والزرقاء، ولواء الضليل، وذلك تنشيطا ودعما لقوائم المرشحين وبرامجهم الانتخابية الوطنية وتعزيزا للمسيرة الديمقراطيةوالاصلاحية الأردنية بما يخدم التوجهات الوطنية وخلق اجواء ايجابية قبيل الانتخابات تؤدي الى تأمين اكبر مشاركة حزبية وسياسية في الانتخابات النيابية المقبلة والتي ستجري في العاشر من سبتمبر المقبل باعتبارها نقطة تحول تاريخية في الحياة السياسية الاردنية واستكملا لمسيرة العمل والعطاء الوطني التي رسم خطوطها العريضة جلالة الملك عبدالله الثاني.

وحسب مصادر خاصة علم بأن الأمين العام لحزب عزم المهندس زيد نفاع وعدد من قيادات ومرشحي الحزب عن القائمة العامة سيتواجدون في مهرجان الحسا والعقبة في إطار الداعم الكامل من قبل الحزب لقوائمة في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إقامة عدد من المهرجانات الانتخابية غدا السبت في مناطق مختلفة استعدادا للصمت الانتخابي وبدء الحزب بوضع اللمسات الأخيرة على التجهيزات الفنية النهائية ليوم الاقتراع .

وحسب المعطيات والمؤشرات العامة للحزب المبنية على قواعد بيانات ودراسة دقيقة وشاملة للواقع الانتخابي من المتوقع أن يحصد حزب عزم ” ١٦- ٢٠” مقعدا على القوائم المحلية والعامة وذلك من شأنة ان يجعل الحزب قادرا على تشكيل كتلة حزبية برلمانية وازنه قادرة على تصدر المشهد السياسي وتنفيذ برامج وافكار ورؤية الحزب بما يتوافق مع مسيرة الإصلاح السياسي ومنظومة التحديث السياسي بمسارتها الثلاث وتعزيزا للنهج الديمقراطية لاستشراف مستقبل سياسي يرتكز على التعددية الحزبية وصولا لحكومات برلمانية قادرة على أحداث التغيير الشامل وتلبية آمال وطموحات الشارع الأردني في مختلف المجالات والقطاعات.