مقتل متضامنة أميركية برصاص الاحتلال جنوب نابلس

وطنا اليوم:قتلت متضامنة أجنبية بعد اصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الحي في الرأس في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر طبية، بمقتل متضامنة أجنبية برصاص الاحتلال الحي في الرأس، خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة بيتا الأسبوعية المناهضة للاستيطان، كما أصيب شاب (18 عاما) بشظايا الرصاص الحي في الفخذ.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قمعت مسيرة بيتا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين، ما أدى إلى مقتل المتضامنة.

وأشارت المصادر إلى أن المتضامنة تحمل الجنسية الأميركية، وهي من أصول تركية، وتتطوع ضمن حملة “فزعة” لدعم وحماية المزارعين الفلسطينيين من انتهاكات الاحتلال والمستعمرين.