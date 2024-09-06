مراكز الخدمات الحكومية تعلن عن ساعات عملها يوم الاقتراع

وطنا اليوم:أعلنت مراكز الخدمات الحكومية عن ساعات العمل ليوم الاقتراع، الذي يصادف الثلاثاء المقبل، حيث ستكون متاحة لخدمة المواطنين على فترتين زمنيتين.

وبحسب بيان عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم الجمعة، ستكون الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً، في حين تكون الفترة المسائية من الساعة 7 مساءً حتى 12 منتصف الليل.