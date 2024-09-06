مركبة أحد المرشحين تتعرض لإطلاق عيارات نارية في الرمثا

وطنا اليوم:تعرضت مركبة أحد المرشحين في إربد، لإطلاق عيارات نارية أثناء زيارته لإحدى البلديات في لواء الرمثا، وفقًا لما أفاد به مصدر مقرب من المرشح.

وتوقع المصدر المقرب أن إطلاق النار صادر عن أحد المؤازرين لمرشح في الدائرة الأولى بمحافظة إربد.

ولم تسفر الحادثة عن أي إصابات بشرية، حيث اقتصرت على المادية فقط.

وعلى إثر الحادثة، توجه المرشح المستهدف إلى المركز الأمني في مدينة الرمثا للسير في الإجراءات الأمنية اللازمة.