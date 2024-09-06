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مأساة في كينيا .. حريق يفتك بأطفال في مدرستهم

6 سبتمبر 2024
مأساة في كينيا .. حريق يفتك بأطفال في مدرستهم

وطنا اليوم:أعلنت الشرطة الكينية الجمعة عن وفاة 17 تلميذًا على الأقل جراء حريق اندلع في مسكن تابع لمدرسة في وسط كينيا.
ووقع الحادث في هيلسايد إنداراشا أكاديمي بمقاطعة نييري، حيث اجتاح الحريق المسكن الذي كان التلاميذ نائمين فيه.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة ريسيلا أونيانغو إن الحريق بدأ قرابة منتصف الليل، وأدى إلى وفاة 17 تلميذًا، بينما نُقل آخرون إلى المستشفى إثر إصابتهم بجروح خطيرة.
أونيانغو أكدت أن الجثث التي انتشلت من موقع الحادث كانت متفحمة بشكل يجعل التعرف عليها صعبًا، كما أشارت إلى إصابة 16 شخصًا آخرين بجروح خطيرة، ونقلوا إلى مستشفى قريب.
وأضافت أن جهود البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة، ومن المتوقع العثور على المزيد من الجثث بمجرد استكمال معاينة الموقع. التحقيق في سبب الحريق مستمر، ولم يتم بعد تحديد الأسباب المحتملة للحادث.


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