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قرار مهم من التربية حول قبول الطلاب من ذوي الإعاقة

6 سبتمبر 2024
قرار مهم من التربية حول قبول الطلاب من ذوي الإعاقة

وطنا اليوم:عممت وزارة التربية والتعليم على مديري ومديريات المدارس الحكومية والخاصة بقبول الطلبة من ذوي الاعاقة في المؤسسات التعليمية “مدارس، رياض أطفال” تنفيذا لاحكام القانون.
وقالت الوزارة في تعميم اليوم الجمعة، انه بحسب قانون حقوق الاشخاص ذوي الاشخاص رقم 20 فانه يحظر استبعاد الشخص من اي مؤسسة تعليمية على اساس الاعاقة او بسببها.
وأضافت الوزارة انه وبحسب كتاب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي رقم 7 / 1/ 5461 تاريخ 3 / 9 / 2024 واستنادا لاحكام الفقرة (أ) من قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 20 والتي تنص على “يحظر استبعاد الشخص من اي مؤسسة تعليمية على اساس الاعاقة او بسببها” وعلى ضوء ذلك ارجو العمل على قبول الطلبة ذوي الاعاقة في المؤسسات التعليمية (مدارس، رياض أطفال) تنفيذا لاحكام القانون.


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