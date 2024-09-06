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التعمري يغيب عن لقاء المنتخب الوطني أمام فلسطين بعد تعرضه لإصابة

6 سبتمبر 2024
التعمري يغيب عن لقاء المنتخب الوطني أمام فلسطين بعد تعرضه لإصابة

وطنا اليوم:أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، فجر الجمعة، عن غياب اللاعب موسى التعمري عن لقاء المنتخب الوطني أمام نظيره الفلسطيني الثلاثاء المقبل، بعد أن “أظهرت الفحوص الطبية تعرضه إلى التواء بالكاحل من الدرجة الثانية”، إثر إصابته في مواجهة الكويت في الدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وقال الاتحاد في بيان، “يحتجب اللاعب موسى التعمري عن مرافقة النشامى إلى ماليزيا، بعد أن أظهرت نتائج الفحوصات الطبية تعرضه إلى التواء بالكاحل من الدرجة الثانية، إثر إصابته في مواجهة الخميس”.
من جانبه، قال التعمري، نجم نادي مونبيليه الفرنسي، عبر منصة “إنستغرام”، إنه “تعرض لتمزق في أربطة الكاحل وبحاجة إلى راحة من 4 إلى 6 أسابيع”.
وتعادل المنتخب الوطني مع نظيره الكويتي 1-1، في المباراة التي جرت الخميس، على ملعب عمّان الدولي.
والمباراة التي حظيت بمتابعة سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد، مثل المنتخب خلالها: يزيد أبو ليلى، حسام أبو الذهب، يزن العرب، عبدالله نصيب، محمد أبو حشيش، نزار الرشدان، نور الروابدة، محمود مرضي، علي علوان، يزن النعيمات (عبدالله العطار)، موسى التعمري (يوسف أبو جلبوش) (رزق بني هاني).
وأحرز هدف المنتخب موسى التعمري في الدقيقة 14، فيما سجل للكويت يوسف ناصر (90+2) من ركلة جزاء.
جاءت بداية المباراة قوية بين المنتخبين، مع أفضلية واضحة لـ “النشامى” ومحاولات عديدة للتسجيل مبكرا من خلال علوان والنعيمات، قبل أن يتمكن التعمري من افتتاح النتيجة عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
مع مرور الوقت، حاول المنتخب تعزيز النتيجة في أكثر من مشهد، وأضاع العديد من الفرص، قبل أن يتمكن الضيف من إحراز هدف التعادل من ركلة جزاء، بالوقت المحتسب بدلا من الضائع.
وحصل اللاعب محمود مرضي على جائزة أفضل لاعب بالمباراة.
غادر وفد المنتخب فجر الجمعة، إلى ماليزيا، حيث يلتقي مع نظيره الفلسطيني عند الخامسة -بتوقيت الأردن- عصر الثلاثاء، على ملعب كلفا في كوالالمبور، ضمن الجولة الثانية من الدور الثالث.
والمنتخب الوطني حل بالمجموعة الثانية لتصفيات الدور الثالث والحاسم من كأس العالم 2026، إلى جانب كوريا الجنوبية، العراق، عُمان، فلسطين، والكويت.
وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات إلى ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.


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