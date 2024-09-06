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بدء المرحلة الثانية من صرف المستحقات والرديات لطلبة المنح والقروض الجامعية

6 سبتمبر 2024
بدء المرحلة الثانية من صرف المستحقات والرديات لطلبة المنح والقروض الجامعية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أنها ستقوم بصرف المستحقات والرديات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح (كلية أو جزئية ) ـو قروض من صندوق دعم الطالب للعام الجامعي 2023/ 2024 , وذلك وفقاً لما يلي :

1- المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح جزئية أو قروض ( 45ساعة ) معتمدة , و كانوا قد سددوا رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 نقداً في الجامعات التالية :

منح الدبلوم في جامعة البلقاء التطبيقية / المركز، ومنح الدبلوم والبكالوريوس، والقروض في جامعات البلقاء التطبيقية في كليات( الأميرة عالية، وعمان الجامعية، وعجلون، والأميرة رحمة) ، جامعة الحسين بن طلال، الجامعة الهاشمية، الجامعة الأردنية، جامعة ال البيت، جامعة العلوم والتكنولوجيا.

2- المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منحة الشمال والوسط، وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الجامعي الأول والثاني للعام الجامعي 2023-2024 نقداً ( ويشمل ذلك أيضاً صرف المخصصات الشهرية للمنحة ) في الجامعات التالية :

الحسين بن طلال، الطفيلة التقنية، الأردنية / فرع العقبة، جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية الشوبك .

3- المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح كاملة ( أوائل المملكة، أوائل ألوية، جيوب الفقر، الصندوق الأردني الهاشمي ) والذين كانوا قد سددوا رسوم الفصلين الأول والثاني للعام الجامعي 2023-2024 نقداً في الجامعات التالية :

الجامعة الأردنية , جامعة مؤتة، الجامعة الهاشمية، جامعة ال البيت، جامعة العلوم والتكنولوجيا، جامعة البلقاء التطبيقية/ المركز، كلية الزرقاء , كلية الحصن , كلية عجلون، الجامعة الألمانية الأردنية جامعة الطفيلة التقنية، جامعة الحسين بن طلال.

حيث يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة عمان وذلك اعتباراً من يوم الخميس القادم الموافق 12-9-2024 ، وستقوم الوزارة تباعاً بالإعلان عن صرف باقي مستحقات الطلبة عند الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها.


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