بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

الاتحاد العراقي: أيمن حسين تعرض لنزيف داخلي

منذ 3 ثواني
الاتحاد العراقي: أيمن حسين تعرض لنزيف داخلي

وطنا اليوم:كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن نقل لاعب المنتخب الوطني أيمن حسين إلى أحد المستشفيات الكويتية لتدهور حالته الصحية.
‏وقال فراس بحر العلوم عضو اتحاد الكرة إن الإصابة عبارة عن نزيف في الشريان الأبهر بقلبه وحالته غير مستقرة .
وأشار إلى أن ‏أيمن حسين تعرض إلى نزيف في قلبه ربما اثر تعرضه لكدمة ‏خلال المباراة أدت إلى حصول النزيف، مردفا بالقول، إنه تم منحه قنينتين ونصف القنينة من الدم دون فائدة.
وفاز المنتخب العراقي لكرة القدم، على ضيفه العماني بنتيجة 1-0 أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وجرت المباراة على ملعب البصرة الدولي عند الساعة السابعة من مساء أمس، وانتهى الشوط الأول بهدف لأسود الرافدين، سجله أيمن حسين، من رأسية رائعة في الدقيقة 12.
وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني، حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً عن نهاية اللقاء، ليحصل العراق على أول ثلاث نقاط في التصفيات الآسيوية الحاسمة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:35

حظر تجوال وتحذير للسكان في ولاية أميركية بسبب فيروس قاتل

10:27

الأمم المتحدة تدعو إلى نشر قوة محايدة في السودان لحماية المدنيين

10:12

الصين تسجل أعلى درجات حرارة في آب منذ 1961

10:05

والدة العين جمال الصرايرة في ذمة الله

09:50

قصف إسرائيلي يستهدف محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة

09:45

تحويل العنب إلى الخبيصة .. خروج من مأزق تدني أسعاره في جرش

09:35

القسام تبث تسجيلا لأسير أميركي ناشد بايدن قبل مقتله

09:29

التغيرات المناخية تؤخر الموسم الزراعي بوادي الأردن

09:25

الاحتلال ينسحب من جنين بعد 10 أيام من اجتياحها

09:19

بلدية إربد: مليون وثلاثة وتسعين ألف دينار لأعمال تعبيد جديدة

04:32

أونروا: الأسبوع الماضي الأكثر دموية لفلسطينيي الضفة منذ تشرين الثاني 2023

03:31

الضفة .. ظلام دامس بأحياء في جنين جراء عمليات جيش الاحتلال

وفيات
والدة العين جمال الصرايرة في ذمة اللهوفيات الخميس 5-9-2024وفيات الأربعاء 4-9-2024وفيات الأحد 1-9-2024الدكتور صلاح السلمان في ذمة الله