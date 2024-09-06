الاتحاد العراقي: أيمن حسين تعرض لنزيف داخلي

وطنا اليوم:كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن نقل لاعب المنتخب الوطني أيمن حسين إلى أحد المستشفيات الكويتية لتدهور حالته الصحية.

‏وقال فراس بحر العلوم عضو اتحاد الكرة إن الإصابة عبارة عن نزيف في الشريان الأبهر بقلبه وحالته غير مستقرة .

وأشار إلى أن ‏أيمن حسين تعرض إلى نزيف في قلبه ربما اثر تعرضه لكدمة ‏خلال المباراة أدت إلى حصول النزيف، مردفا بالقول، إنه تم منحه قنينتين ونصف القنينة من الدم دون فائدة.

وفاز المنتخب العراقي لكرة القدم، على ضيفه العماني بنتيجة 1-0 أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجرت المباراة على ملعب البصرة الدولي عند الساعة السابعة من مساء أمس، وانتهى الشوط الأول بهدف لأسود الرافدين، سجله أيمن حسين، من رأسية رائعة في الدقيقة 12.

وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني، حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً عن نهاية اللقاء، ليحصل العراق على أول ثلاث نقاط في التصفيات الآسيوية الحاسمة