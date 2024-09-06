الصين تسجل أعلى درجات حرارة في آب منذ 1961

وطنا اليوم:سجلت الصين هذا العام أعلى درجات حرارة في شهر آب/ أغسطس منذ عام 1961، حسبما أفادت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

وأوضحت الهيئة أن شهر آب/ أغسطس شهد درجات حرارة مرتفعة بشكل غير مسبوق وطوال فترة زمنية طويلة، مشيرة إلى أن متوسط درجة الحرارة على مستوى البلاد بلغ 22.6 درجة مئوية، متجاوزًا المعدل المعتاد بمقدار 1.5 درجة.

وقال نائب مدير المركز الوطني للمناخ، جيا شيالولونغ، إن المناطق الشمالية تعرضت لعواصف رعدية متكررة ومدمرة، بينما عانت المناطق الجنوبية من موجات حر شديدة وطويلة الأمد.

وتشير توقعات العلماء إلى أن عام 2024 قد يكون الأشد حرارة على مستوى العالم بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.

ويُذكر أن الصين تُعد أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة على مستوى العالم، وقد تعهدت بتحقيق ذروة الانبعاثات بحلول عام 2030 والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.