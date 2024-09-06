قصف إسرائيلي يستهدف محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة

وطنا اليوم:استشهدت سيدة فلسطينية وابنتها وأصيب وفقد آخرون تحت الركام، فجر الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الحداد بمحيط المستشفى الميداني الأردني في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وللمرة الثانية على التوالي خلال ساعات، نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، بحسب وكالة الأنباء.

وكان قد استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب خمسة آخرون، في وقت سابق فجر الجمعة، إثر قصف قوات الاحتلال منزلا بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40 ألفا و878 شهيدا، فيما بلغت حصيلة المصابين 94 ألفا و454 جريحا أُصيبوا بإصابات متفاوتة الخطورة، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، بينما لا يزال مئات الضحايا تحت الأنقاض.